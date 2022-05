Philip Morris ČR vyplatí za loňský rok hrubou dividendu 1310 korun

Tabáková společnost ČR vyplatí za loňský rok hrubou dividendu 1310 korun, rozhodla valná hromada. Účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku akcionáři opět schvalovali takzvaně per rollam, tedy na dálku. Předběžné výsledky dnes firma zveřejnila na svých webových stránkách. Za rok 2020 akcionáři získali hrubou dividendu 1260 korun.



Společnost, která je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v zemi, loni vykázala čistý zisk 3,517 miliardy korun. Meziročně je to mírný pokles o 0,3 procenta. Tržby bez spotřební daně a DPH stouply o 5,5 procenta na 18,867 miliardy Kč.



Odhadovaný kombinovaný tržní podíl firmy se loni v Česku snížil o 1,1 procentního bodu na 41,8 procenta. Důvodem byl pokles podílu klasických cigaret o tři procentní body na 30,7 procenta, který byl způsoben tím, že kuřáci přecházejí na alternativy bez dýmu. Projevil se také zákaz prodeje mentolových a kapslových cigaret v roce 2020.



Podle vedení společnosti dále pokračuje růst prodeje tabákových náplní HEETS a zařízení IQOS, v nichž se na rozdíl od obvyklých cigaret tabák zahřívá. Úroveň škodlivých a potenciálně škodlivých látek je podle firmy v těchto produktech výrazně nižší. Celkový počet dospělých uživatelů IQOS v ČR i na Slovensku loni vzrostl v porovnání s předchozím rokem o 140.000 na 770.000. Z toho jich přibližně 560.000 přestalo s kouřením klasických cigaret a přešlo na IQOS.



Tržby firmy loni vzrostly zejména díky vyšším prodejům HEETS a IQOS a příznivému vývoji cen tabákových výrobků bez dýmu. Příznivě se vyvíjely i ceny tabákových výrobků určených ke kouření, to bylo ale částečně kompenzováno poklesem jejich prodeje. Zisk firmy klesl mimo jiné kvůli nižším prodejům v pohraničí a poklesu turistického ruchu.



Kvůli koronaviru firma letos opět nesvolala valnou hromadu za osobní účasti akcionářů. Účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku se stejně jako loni a předloni schvalovaly mimo zasedání, takzvaně per rollam. Hlasování začalo 13. dubna. Předběžné výsledky firma zveřejnila dnes, konečné by měla oznámit 30. května.



Philip Morris ČR v Česku zaměstnává přes 1000 lidí. S akciemi společnosti se obchoduje na pražské burze.