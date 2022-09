Rozbřesk: ECB přitvrdí měnovou politiku nehledě na hrozbu recese

Zatímco v červenci se ECB po osmi letech vymanila z pasti záporných úrokových sazeb, dnešní zasedání by mělo potvrdit odhodlání centrální banky dále normalizovat měnovou politiku. Vzhledem k jestřábím komentářům posledních týdnů se jeví nejpravděpodobněji (a v souladu s očekáváním trhu) relativně agresivní reakce v podobě zvýšení depozitní sazby o 75bps.



Centrální banka se totiž ve světle silných cenových tlaků dostala hluboko za křivku a evidentně se obává, že nedostatečná reakce může ohrozit její kredibilitu. To, že inflace bude v eurozóně v příštích měsících dále zrychlovat, by měla potvrdit i nová prognóza, která zřejmě bude počítat s inflačním vrcholem nad 10 % ve čtvrtém kvartále. Nedávné komentáře z ECB nicméně naznačují, že centrální banka bude ve svém rozhodování netypicky spíše vzad hledící, tj. bude akcentovat poslední inflační čísla spíše než vlastní inflační prognózu, která v posledních čtvrtletích růst spotřebitelských cen výrazně podstřelovala.



Nová prognóza přinese rovněž revizi hospodářského růstu v příštích čtvrtletích směrem dolů, avšak nikoli v rozsahu, který by měl ECB donutit přerušit nebo dokonce zvrátit cyklus utahování měnové politiky. Z vyjádření některých centrálních bankéřů v čele s prominentní členkou Rady guvernérů Isabel Schnabel je navíc zjevné, že ani pád ekonomiky eurozóny do recese nemusí být důvodem k zastavení normalizace měnové politiky.



Jinými slovy, podobně jako v letech 2008 a 2011 je ECB ochotna zvyšovat úrokové sazby navzdory recesi, byť tentokrát zcela vědomě s cílem zajistit cenovou stabilitu. Přestože se dnes nedočkáme konkrétního forward guidance (vzhledem k meeting-by-meeting přístupu), předpokládáme, že ECB bude pokračovat s utahováním měnové politiky i v dalších měsících, přičemž vrcholu by měla depozitní sazba dosáhnout na úrovni 2,0-2,5 % v první polovině 2023.



V neposlední řadě je možné, že již dnes odstartuje v rámci Rady guvernérů debata o kvantitativním utahování (QT). V první fázi bude na stole otázka, jak naložit s programy APP a PEPP, u kterých zatím dochází k reinvestování maturujících dluhopisů. Narozdíl od Fedu, jenž od září prodává každý měsíc aktiva v hodnotě 95 mld. dolarů, si však ECB může jen těžko dovolit podobně agresivní redukci velikost bilance s ohledem na riziko destabilizace dluhopisových trhů, zejména států jižního křídla eurozóny.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se během včerejšího dne držela nad hranicí 24,60 EUR/CZK a dnes bude s napětím sledovat výsledek zasedání ECB. My počítáme se zvýšením depozitní sazby o 75bps a pokračující normalizací měnové politiky i v příštích měsících (viz úvodník), což pro korunu není dobrá zpráva. V kombinaci s jestřábím Fedem, energetickou krizí a stále přítomnou hrozbou úplného odpojení od ruských dodávek plynu, proto bude česká měna ve zbytku roku čelit nehostinnému vnějšímu prostředí a s tím spojeným depreciačním tlakům.



Eurodolar

Eurodolar se včera vrátil nad paritu, k čemuž mu pomohly opět nižší ceny plynu a obecně komodit, jakož i vystoupení druhé ženy Fedu L. Brainardové, které se neslo v relativně vyváženém duchu a poslalo dolarové sazby dolů. Brainardová se přitom nevyjádřila k tomu, že by Fed měl příští týden zvýšit sazby o 75bps, tak jako to např. včera udělala Bank of Canada.

Dnes přijde vrchol týdne, kterým bude zasedání ECB (viz úvodník), ale pozor také na poslední plánovaná vystoupení centrálních bankéřů z Fedu před zasedáním příští týden (Powell, Evans, Kashkari).



Regionální Forex

Polská centrální banka v souladu s všeobecným očekáváním včera zvýšila oficiální úrokovou sazbu ze 6,50 % na 6,75 %. Přiložený komentář NBP vyzněl vcelku neutrálně, takže zlotý neměl důvod reagovat. Vyšší volatilitu můžeme očekávat dnes odpoledne, neboť přibližně ve stejnou dobu, kdy bude probíhat tiskovka ECB, bude mít sraz s novináři i prezident NBP Glapinski.



Akcie

Index S&P 500 včera směřoval k nejlepšímu dni od 10. srpna, když se všechny sektory kromě energetických společností posunuly výše. Technologický Nasdaq 100 si vedl lépe - pouze dvě společnosti byly v červených číslech. Společnost Apple Inc. vzrostla po představení nejnovějšího modelu svého vlajkového produktu, iPhonu 14. Wall Street závěr: DJIA +1,4 %; S&P +1,8 %; Nasdaq Composite +2,1 %.