JPMorgan: ECB udělala pár dost chytrých věcí, dolar hodně vysoko

David Kelly z Asset Management míní, že inflační tlaky již začaly klesat, sazby nemusí dosáhnout takových úrovní, o kterých se nyní hovoří, a akciový trh má již prostor pro dlouhodobější růst (viz první část rozhovoru zde). Následně se věnoval i kurzu dolaru, vývoji v evropské ekonomice a politice ECB.



Jak dlouho může trvat, než se akciový trh v USA dostane na nová maxima? Kelly odpověděl, že to může trvat půl roku i znatelně déle. I kdyby to ale zabralo dva roky, investoři by stále realizovali hezkou roční návratnost a to samé by platilo, i kdyby cesta na nová maxima trvala tři roky. Jinak řečeno, na býčí pohled na akcie stačí víra v dosažení nového maxima do tří let, „což je naprosto dosažitelné,“ dodal Kelly.



Jak souvisí vývoj na akciovém trhu s kurzem dolaru? Ten se nyní podle experta nachází příliš vysoko, a pokud by akcie měly dlouhodoběji růst, „implikuje to slabší dolar.“ Vysoký kurz americké měny totiž neprospívá výrobnímu sektoru. Dá se přitom čekat, že pokud se Fed díky oslabujícím inflačním tlakům přesune více k hrdličkám či alespoň směrem od jestřábů, projeví se to na kurzu dolaru jeho oslabováním.





Mezinárodní akcie jsou podle experta nyní o hodně levnější než ty americké, hodnota je levnější než růstové tituly, velké firmy jsou dražší než celý trh. Kelly i v této souvislosti uvedl, že investoři by momentálně měli být diverzifikovaní. Jednak by jim to pomohlo omezit případné ztráty v případě, že by si trh ještě sáhl na další dno, a diverzifikace je navíc prospěšná i z hlediska dlouhodobé návratnosti. „Nyní bych byl plně zainvestován v akciích, protože se domnívám, že se mohou pohnout nahoru,“ dodal expert.



Kelly míní, že v určitou dobu určitě utichne konflikt na Ukrajině a ECB „udělala některé skutečně chytré věci“. Zvedá sazby, což se expertovi líbí. Podle něj je pro dlouhodobý růst dobré, když se sazby nachází v plusu. K tomu ale ECB pracuje s plánem, který má bránit problémům na dluhopisových trzích a tenzím na periferii měnové unie. Celkově tak Kelly míní, že tato strategie učinila Evropu stabilnější.



Řada lidí sice hovoří o evropské ekonomice mířící do recese, Kelly k tomu ale dodal, že zatím k ničemu takovému nedošlo a pokles produktu nenastal. „Myslím si, že evropská ekonomika je dokonce v trochu lepším stavu, než se domnívá ECB či někteří komentátoři,“ dodal expert.



Zdroj: Bloomberg