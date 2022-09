Nezaměstnanost v srpnu vzrostla na 3,4 procenta. Volných míst je ale stále více než uchazečů

Nezaměstnanost v Česku v srpnu vzrostla na 3,4 procenta z červencových 3,3 procenta. Práci hledalo 251.753 lidí. Zaměstnavatelé nabízeli více než 312.000 volných míst. Údaje dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Podle něj je mírný nárůst nezaměstnanost v tomto období běžný. Loni v srpnu byla nezaměstnanost 3,6 procenta, bez práce bylo téměř 268.000 lidí.



"V průběhu září můžeme očekávat oživení pracovního trhu. Současně jde o měsíc, kdy do evidence ÚP ČR přichází hlavní vlna absolventů a v závislosti na počasí postupně končí sezónní práce," uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon. Nezaměstnanost tak může v následujících měsících mírně vzrůst, což podle Najmona odpovídá klasické vývojové křivce.

Od únorového vypuknutí konfliktu na Ukrajině získalo podle zdrojů úřadu v Česku práci celkem 112.521 občanů Ukrajiny. Někteří z nich už se ale vrátili domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci srpna tak v ČR pracovalo 80.676 Ukrajinců s udělenou dočasnou ochranou.



Po dobu války na Ukrajině se na úřadech práce zaregistrovalo 20.379 cizinců pod dočasnou ochranou. Úřad jim nabízí mimo jiné i pomoc s financováním kurzů českého jazyka. "Právě jazyková bariéra je jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí," podotkl Najmon. Ukrajinci pracují nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě.



Vedle vývoje konfliktu na Ukrajině bude v příštích měsících situaci na trhu práce podle ÚP ČR ovlivňovat také aktuální epidemická situace a projeví se i dopady energetické krize na zaměstnavatele. V srpnu se už v menší míře začali do evidence uchazečů o zaměstnání hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují.

"Na základě srpnového vývoje i po zohlednění příchodu občanů z Ukrajiny do evidence Úřadu práce se tak zdá, že tuzemský trh práce začíná ochlazovat, ačkoli prozatím jde jen o relativně mírné známky, které není nutno přeceňovat na základě vývoje v jednom měsíci," uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. "Ekonomické zpomalování v druhé polovině letošního roku však bude dopadat na trh práce a určité ochlazení trhu práce by tak bylo pochopitelné," dodal.





Zdroj: ČBA

Podle informací z Úřadu práce byl srpnový nárůst uchazečů o zaměstnání způsoben evidencí vyššího počtu občanů z Ukrajiny, a to o 7 tisíc. Nepatrně více se také do evidence Úřadu práce oproti minulém měsíci dostali absolventi škol (+1 tis.), i po zohlednění zmíněných efektů byl však srpnový nárůst počtu uchazečů o zaměstnání vyšší, než by bylo obvyklé, podotkl Seidler. Nejvyšší meziměsíční nárůst uchazečů o zaměstnání byl ve službách a prodeji (+2,3 tis), v nekvalifikované pracovní síle (+1,5 tis), ale také mezi specialisty (1,4 tis). Zde a také mezi odbornými pracovníky byl pak nejvyšší meziměsíční procentuální nárůst.



Nejvyšší podíl nezaměstnaných byl na konci prázdnin v Ústeckém kraji, a to 5,2 procenta. Následoval Moravskoslezský kraj s mírou nezaměstnanosti 4,9 procenta. Naopak v Pardubickém a Jihočeském kraji byla nezaměstnanost shodně 2,5 procenta, nejméně v ČR.



Na jedno volné pracovní místo připadá v Česku v průměru 0,8 uchazeče o zaměstnání. U více než 70 procent volných míst poptávají zaměstnavatelé uchazeče se základním či nižším vzděláním. Hledají například dělníky pro výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, ostatní pomocné pracovníky ve výrobě, zedníky, kamnáře a dlaždiče nebo montážní dělníky mechanických zařízení a kuchaře. Zájem je stále i o sezónní pracovníky v zemědělství, zahradnictví nebo v lesnictví.