Výše cílových sazeb se může zvednout, trh práce na recesi neukazuje, domnívá se ekonomka Pimco

Hlavní ekonomka pro Spojené státy ve společnosti Pimco Tiffany Wilding míní, že i přes silná čísla z amerického trhu práce je nyní stále nejpravděpodobnější zářijový růst sazeb o 75 bazických bodů. Je ale možné, že zástupci Fedu „začnou hovořit o 100 bazických bodech“ a vysílat signály, že růst sazeb bude letos celkově větší.



Podle ekonomky poslední data povedou k rychlejšímu zvedání sazeb a celkově Fed také může o něco zvednout jejich konečnou úroveň. Ekonomika přitom vysílá smíšené signály a některé z nich jasně ukazují, že aktivita zpomaluje. Dosavadní zvedání sazeb se přitom na ní ještě plně neprojevilo, protože efekt změn v monetární politice se dostavuje až se zpožděním.



V rámci snah o ochlazení trhu práce by bylo lepší, pokud by se snížil počet nově otevíraných pracovních pozic, ale nedošlo k výraznějšímu růstu nezaměstnanosti. Ta přitom růst bude, jasné nyní není, jak moc. A Fed bude muset sledovat nová data a podle nich reagovat.







Bloomberg v rámci rozhovoru poukázal na míru nezaměstnanosti v některých zemích. V USA se nyní nachází na 3,5 %, o něco málo vyšší je ve Velké Británii, níže je pouze Japonsko (2,6 %). Naopak výrazně vyšší je nezaměstnanost například ve Francii (7,2 %), či Itálii (8,1 %). V Číně podle oficiálních čísel dosahuje 5,5 % a v Německu 5,4 %.



Tiffany míní, že inflační tlaky se rozšiřují do ekonomiky, na úrovni celkové inflace ale mohou slábnout kvůli poklesu cen potravin a energií. U jádrové inflace nemusí být tlak na pokles tak patrný a může se tak držet déle na vyšších úrovních. Ve vztahu k úvahám o recesi pak ekonomka uvedla, že poslední data z trhu práce potvrzují, že recese nenastala. Ale zároveň ukazují, že centrální banka musí ještě více utáhnout finanční podmínky.



Na závěr rozhovoru byla expertka tázána na takzvanou forward guidance. Tedy snahu centrální banky indikovat další směr a vývoj monetární politiky v závislosti na situaci v ekonomice. Šéf Fedu Jay Powell se podle ekonomky během svého posledního projevu snažil tohoto nástroje zbavit, ale nakonec stejně určitá vodítka poskytl.



Tiffany přitom míní, že Fed by se měl od tohoto nástroje úplně oprostit, jednat podle dat a nechat trhy, ať samy odhadují, jak se budou sazby vyvíjet v závislosti na možných scénářích. „Vypadá to, že se pomalu pohybujeme tímto směrem, ale ještě to bude nějaký čas trvat, než se forward guidance úplně zbavíme," uzavřela Tiffany.



Zdroj: Bloomberg, Youtube