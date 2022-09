Liz Trussová slíbila zastropovat ceny energií pro domácnosti i firmy. Chce zrušit i zákaz frakování

Britská premiérka Liz Trussová slíbila zastropovat od 1. října na dva roky ceny energií pro domácnosti, aby jim pomohla vyrovnat se s prudkým růstem cen energií. Nejméně na půl roku slíbila podporu i firmám, oznámila to v projevu v Dolní sněmovně. Vláda zruší dosavadní zákaz frakování, což je technika těžby plynu a ropy z břidlicových hornin, a schválí další těžbu ropy v Severním moři, informovala agentura Reuters a stanice BBC.



Typická britská domácnost by podle Trussové neměla za energie zaplatit více než 2500 liber (70.800 Kč) ročně a díky zastropování cen ušetří asi 1000 liber, píše Reuters. Bez tohoto kroku by ceny energií v říjnu vzrostly na zhruba 3500 liber, což je trojnásobek ceny za kterou se prodávala před rokem, píše AP. Ceny energií začaly výrazně růst po začátku ruské invaze na Ukrajinu.



Vláda podpoří také podniky a veřejné instituce, jako jsou nemocnice a školy, ale jen na šest měsíců. O prodloužení podpory pak bude vláda jednat znovu. S delší než půlroční podporou mohou podle Trussové počítat podniky ze zranitelných odvětví, jako je pohostinství.



Trussová v projevu uvedla, že její kabinet znovu zváží směřování Británie k uhlíkové neutralitě, jejíž dosažení si země stanovila na rok 2050. Premiérka uvedla, že je "plně odhodlána" plnit cíl uhlíkové neutrality, ale odmítá, že by to mělo být za cenu obrovských nákladů pro obyvatele a podniky.



Projev Trussové okamžitě sklidil kritiku od lídra opoziční labouristů Keira Starmera, který prohlásil, že ho plán podpory těší, ale "rozhodně nevyjde levně". Důsledky vládních plánů podle Starmera dopadnou na "pracující lid".

Foto: UK Parliament