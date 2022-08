Britská ekonomika klesla ve druhém kvartálu o 0,1 procenta mezikvartálně

Britská ekonomika ve druhém čtvrtletí klesla o 0,1 procenta proti prvnímu kvartálu, ve kterém o 0,8 procenta vzrostla. Ve svém prvním odhadu to dnes uvedl britský statistický úřad. V samotném červnu se hrubý domácí produkt (HDP) meziměsíčně snížil o 0,6 procenta. Tempo jeho poklesu tak zrychlilo z květnových 0,4 procenta.



Dnešní údaje jsou nicméně příznivější, než očekávali analytici. Ti v průzkumu agentury Reuters odhadovali čtvrtletní pokles v průměru na 0,3 procenta a červnový pokles na 1,3 procenta.



Britská centrální banka minulý týden předpověděla, že ekonomika v posledním čtvrtletí letošního roku vstoupí do recese. Ta se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Podle odhadu centrální banky přitom bude britská ekonomika klesat celý příští rok.



"Ekonomika čelí problémům v důsledku silných tlaků na reálné příjmy v době zvýšené inflace a vyšších úrokových sazeb," uvedl podle serveru CNBC jeden z analytiků společnosti Asset Management.



Britská centrální banka minulý týden zvýšila svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 1,75 procenta. Přikročila tím k nejvýraznějšímu zvýšení úroků od roku 1995. Banka zpřísňováním měnové politiky reaguje na rostoucí inflaci.



Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Británii v červnu zrychlilo na 9,4 procenta z květnových 9,1 procenta. Inflace se tak nachází na nejvyšší úrovni zhruba za 40 let. Centrální banka předpověděla, že ve čtvrtém čtvrtletí inflace překročí 13 procent.