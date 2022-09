Bude dolar dál posilovat?

Co stojí za neustálým posilováním amerického dolaru? Jsou to vyšší sazby v USA, klesající akcie a vysoké ceny energií v době, kdy jsou Spojené státy energeticky soběstačné. Pro Bloomberg to uvedl Adarsh Sinha z BofA Securities s tím, že tyto faktory budou také určovat další vývoj na dolaru. Jak?



Ceny energií mohou podle experta částečně oslabit, ale k prudšímu poklesu nedojde. Akcie zůstávají stále pod tlakem a Fed vysílá jestřábí signály. To vše nahrává pokračující síle dolaru. Přidává se i vývoj v Číně, jejíž ekonomika slábne, což se projevuje na exportech některých zemí. Spojené státy jsou ale v této souvislosti ohrožené jen málo, protože jejich vývozy do Číny nejsou nijak vysoké.







Situace na dolaru by se podle experta mohla začít měnit ke konci roku, pokud by se Fed posunul z „inflačního autopilota“ směrem k větší závislosti na přicházejících ekonomických datech. A začal by klást větší váhu vývoji na straně ekonomického růstu. Mohlo by k tomu dojít v době, kdy by se sazby blížily 4 %. Jenže „tady ještě nejsme“.



Ohledně eura expert poukázal na to, že i když ECB vysílá jestřábí signály, evropská měna dál oslabuje. Příčina podle něj tkví v tom, že ECB podobně jako řada dalších centrálních bank „zvedá sazby do slabšího růstu“, v případě eurozóny pak ještě navíc ani nebylo dosaženo úrovně neutrálních sazeb. Samotné zvedání sazeb tak podle Sinhy k obratu na euru stačit nebude.



K dolaru se na Bloombergu vyjadřoval i Larry Summers, který vyzdvihl právě nezávislost USA na dovozu energií, které jsou nyní velmi drahé. Spolu s řadou dalších faktorů to činí ze Spojených států bezpečné útočiště, kam proudí kapitál z celého světa a to táhne kurz americké měny nahoru. Ekonom připomněl, že ještě poměrně nedávno zaznívaly hlasy o pádu dolaru, děje se ale pravý opak a podle Summerse může tento trend dál pokračovat.







Summers připomněl, že euro bývalo kdysi k dolaru ještě slabší než dnes. V určitém ohledu je přitom fundament americké ekonomiky relativně k tomu v Evropě nyní ještě lepší. Ohledně intervencí, o kterých se spekuluje v souvislosti se slábnoucím japonským jenem, Summers řekl, že on zůstává ohledně podobných kroků obecně skeptický. Příčinou je velikost měnových trhů, kvůli které intervence nemohou mít dlouhodobější efekt.



Zdroj: Bloomberg