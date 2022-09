Dolar půjde znatelně výš, představuje v podstatě jediné bezpečné útočiště, říká expert ze Citigroup

Dolar by měl ještě znatelně posílit. Na akciích i dluhopisech panuje medvědí trh a dolar představuje v podstatě jediné bezpečné útočiště, které je nyní k dispozici. Pro Bloomberg to uvedl Ebrahim Rahbari, který v vede výzkum měnových trhů. Podle něj tedy síla dolaru nepramení přímo z faktorů, které obvykle ovlivňují dění na měnových trzích, jejím základem je snaha o diverzifikaci portfolia.



Kdy by dolar mohl začít oslabovat? Expert míní, že významnou roli v tom budou hrát výnosy vládních obligací, a to zejména v USA. Konkrétně dosažení vrcholu ve výnosech, protože tento vrchol je začátkem doby, kdy dluhopisy opět získají na aktraktivitě, a to i jako nástroj diverzifikace. Alternativou k dolaru pak na měnových trzích může být i japonský jen a rovněž v jeho případě platí důležitost vývoje výnosů.



Významným zlomem, který by měl změnit i trendy na měnových trzích, by pak měl být okamžik, kdy americká centrální banka začne snižovat sazby. Rahbari míní, že „k tomu dojde někdy v roce 2023“. Nyní se pohybujeme v prostředí, ve kterém panují očekávání dalšího zvyšování sazeb. Směr se může otočit někdy na jaře příštího roku, kdy bude dál slábnout ekonomika a inflační tlaky polevovat. Pozornost se tak potupně přesune od snahy o snižování inflace k podpoře ekonomického růstu.







Na dotaz týkající se kurzu dolaru k čínskému renminbi expert odpověděl, že čínská měna podléhá silnému „managementu“ ze strany vlády. V nadcházejících měsících by pak měla měnu ovlivňovat stimulace, ke které přikročí vláda ve snaze podpořit chladnoucí ekonomiku. To by se podle analytika mělo projevit i na komoditních trzích. Rozdíly v sazbách se nyní podle experta nejvíce projevují na kurzu dolaru k jenu, hned na druhém místě může být dolar a renminbi.



TS Lombard v následujícím grafu ukazuje reálné efektivní kurzy u vybraných měn. Vyznačena jsou konkrétně dosažená maxima, minima, průměr a současný kurz. Ten se blízko minimálních hodnot dosažených po roce 2000 pohybuje u japonského jenu a švédské měny. Opak platí u dolaru, blízko průměrných hodnot se nachází dolar australský či kanadský:





Zdroj: Youtube, Bloomberg,