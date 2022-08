Teze oslabujícího dolaru

Minulý týden jsem tu poukazoval na to, že silný dolar nejvíce doléhá na tržby v odvětvích jako technologie a materiály. Nejméně citlivé jsou na něj zejména na domácí ekonomiku zaměřené utility a zdravotní péče. K tomu jsem přidával predikce od , podle kterých by dolar k euru měl již brzy otočit. A tudíž by měl se znatelným zpožděním kopírovat typický vývoj na měnových trzích během cyklu amerického zvedání sazeb. Co by za oslabování americké měny mohlo stát?



Jak jsem tu ukazoval již před řadou měsíců, typicky se dolar během zmíněného cyklu chová tak, že do prvního zvednutí sazeb posiluje, pak ale podobným tempem své zisky ztrácí. Zatím se nic takového neděje, ale třeba v GS s tím minimálně k euru počítají. Následující graf od Oxford Economics pak ukazuje meziroční změny v reálném efektivním kurzu dolaru a porovnává je se změnami výkonu americké ekonomiky relativně ke zbytku (ekonomicky vyspělého) světa:





Zdroj: Twitter



Reálný kurz (odrážející i cenové hladiny) nějakou korelaci s americkým (relativním) výkonem vykazuje: Pokud se US hospodářství vede lépe než zbytku světa, kurz dolaru má tendenci k posilování a naopak. Fundamentálně bychom to asi mohli poměrně jednoduše vysvětlit tím, že vyšší růst v USA zvyšuje atraktivitu tamních aktiv – jak akcií, tak dluhopisů (tlak na růst sazeb a výnosů).



Za připomenutí ale stojí, že významným faktorem je u kurzu dolaru averze, či náklonnost k riziku. A ta podle mne může být jedním z důvodů, proč ona korelace není zase tak pevná. Nemusí totiž kopírovat relativní výkony americké ekonomiky. Každopádně pokud bychom graf použili (či zneužili?) pro predikční účely, tak v OE se domnívají, že americká ekonomika by relativně k dalším vyspělým ekonomikám měla ještě pár let být poměrně slabá.



V logice výše uvedeného by to mělo generovat tlak na oslabování americké měny. I z grafu je ale zřejmé, že k ničemu takovému se dolar zatím nemá. Zatím to tak spíše vypadá na další z řady neobvyklých mezer, které se během poslední doby vytvořily mezi doposud velmi blízkými proměnnými. Celkově by pak šlo o predikce, které se mohou minout cílem jak na úrovni této možná vyprchávající vazby mezi dolarem a výkonem US ekonomiky. A také na úrovni predikcí onoho (relativního výkonu). Podívejme se v této souvislosti na následující graf, který porovnává vývoj německého produktu a Ifo:





Zdroj: Twitter



A americký produkt s PMI:





Zdroj: Twitter