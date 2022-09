Rozbřesk: Vláda zastropovala ceny energií pro maloodběratele

Česká vláda včera večer zveřejnila (https://t.co/KTI8rXmgF8) základní parametry zastropování cen energií pro maloodběratele, tedy domácnosti a živnostníky. Zvolená cenová úroveň je 6 Kč/kWh za silovou elektřinu a 3 Kč/kWh u plynu, obojí včetně DPH. Ekvivalentní velkoobchodní / burzovní cena elektřiny (bez DPH) je tedy kolem 200 EUR/MWh (pro lepší představu - o něco výše, než byla pro odběratele v režimu DPI spotová cena vloni v říjnu). Ceny by se měly snížit již od listopadu a měly by platit i v příštím roce. Nové zákony (které budou schváleny) nicméně umožní vládě s cenovým stropem hýbat dle aktuální tržní situace.



Výše zmíněné ceny platí i pro poskytovatele veřejných služeb, pro podniky by vláda opatření měla zveřejnit ve středu a neměla by být plošná. Již včera večer ale zaznělo, že větším podnikům bude stát kompenzovat nižší zisky či ztráty. Rozpočtové dopady, se kterými vláda počítá, byly zmíněny v maximální výši 130 miliard korun. Konkrétní parametry daně z nečekaných či nadměrných zisků (windfall tax) nezazněly a budou se odvíjet až od opatření, která představí evropská komise.



Mnoho detailů, jako například s jakou úsporou ve spotřebě plán počítá, však včera nezaznělo a dozvíme se je snad v následujících dnech.



Kromě toho včera americké ministerstvo zemědělství zveřejnilo novou sadu odhadů pro produkci a spotřebu zemědělských komodit. Trh podle posledních odhadů USDA zůstane v případě většiny hlavních komodit napjatý i v příštím roce. Například u klíčové potravinářské komodity pšenice zůstává očekávaný poměr zásob ke spotřebě i po sklizni příští rok na velmi nízké úrovni pod 20 % (svět bez Číny), resp. pod 9 % (EU). V případě EU jde o nejnižší číslo v záznamech (začínají v roce 1999). Z tohoto pohledu je tak evropská cena pšenice nad 320 EUR/t, kolem které se pohybují ceny kontraktů až do roku 2025, ospravedlnitelná.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera setrvala poblíž 24,50 EUR/CZK a její kurz výrazně nerozkolísal ani překvapivý výsledek srpnové inflace. Ta zaostala za očekáváním a meziměsíčně vzrostla pouze o 0,4 %, zatímco meziroční dynamika zpomalila z 17,5 % na 17,2 %. Meziměsíčně růst cen pokračoval napříč prakticky všemi kategoriemi až na dopravu, kde došlo k výraznému poklesu cen pohonných hmot. Oproti odhadu ČNB byla v srpnu inflace nižší o 2,1 p.b. a přestože je to do značné míry způsobeno pozdějším než očekávaným navyšováním cen energií pro domácnosti, slabší inflační čísla pravděpodobně jen podpoří holubičí většinu v ČNB v rozhodnutí ponechat úrokové sazby na konci září beze změny.



Eurodolar

Územní zisky Ukrajiny, klesající ceny plynu, pokračující pokles inflačních očekávání v USA prezentovaný ze strany newyorského Fedu v kombinaci s narůstajícím přesvědčením trhu, že ECB zvedne sazby příště znovu o 75 bps pomohly eurodolaru dostat se výše nad paritu.

Dnes bude veškerá pozornost upřena na zveřejnění výsledku srpnové inflace v USA. Celková meziroční inflace může dost zásadně poklesnout (náš nowcast dokonce ukazuje, že z 8,5 % na 7,9-8,0 %), a to díky propadu ceny benzínu a ojetých automobilů. O tom, jak se k číslům postaví Fed příští týden, rozhodne patrně výsledek jádrové inflace - pokud ta vzroste alespoň o 0,3 % meziměsíčně, tak Fed patrně zvedne příští sazby o 75 bps. V opačném případě můžeme zažít poměrně výrazný pokles sazeb na kratším konci dolarové výnosové křivky a oslabení dolaru.