Síkela chce podporu s energiemi pro 8000 firem a na to 30 miliard korun. Se zastropováním energií pro firmy nepočítá

Návrh na podporu velkých firem kvůli vysokým cenám energií počítá s pomocí zhruba pro 8000 podniků. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dnes vládě navrhne vyčlenit na to 30 miliard korun. Se stanovením maximálních cen energií pro firmy nepočítá, protože to neumožňuje evropská legislativa. Podpora bude formou kompenzací za ztráty, firmy by o ně mohly žádat ještě letos. Síkela to řekl novinářům před jednáním vlády.



Síkela chce pomoc pro odvětví, která mají zvýšenou energetickou náročnost, jako je například zpracovatelský nebo těžební průmysl. V případě těžebního průmyslu chce podporovat firmy, které nemají vysoké zisky, týká se to tak například těžby kaolinu. Podpory by se měla dočkat také zemědělská výroba, například i chovatelé, kteří mají vysokou spotřebu energií. "Pokud oni prokáží výrazný nárůst nákladů oproti minulému období, my využijeme dočasného rámce, abychom jim tyto náklady kompenzovali," řekl Síkela.



Podpora se má podle Síkely týkat firem, které jsou připojené na vedení vysokého a velmi vysokého napětí. Síkela řekl, že má předběžný souhlas předsedů koaličních stran, aby na tuto pomoc vláda uvolnila zhruba 30 miliard korun.



Vláda již v pondělí představila pomoc pro domácnosti a živnostníky. Stanovila maximální ceny pro elektřinu na 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) a cenu plynu na 3000 Kč za MWh. Podle návrhu se to má týkat spotřebitelů a podnikajících fyzických osob odebírajících elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo s roční spotřebou plynu do 630 MWh. Kromě stanovení maximální hranice cen energií vláda počítá také s plánovaným odpouštěním poplatku za obnovitelné zdroje energie (POZE), a to od letošního října po celý příští rok.



Síkela: Úsporný tarif by mohl do budoucna fungovat jako motivace k úsporám

Síkela dnes také řekl, že úsporný tarif by mohl do budoucna fungovat jako motivace k úsporám. Vláda by podle něj mohla finančně motivovat domácnosti, aby šetřily energie. Do konce letošního roku bude úsporný tarif fungovat v původní schválené podobě, domácnostem tak ušetří v průměru 4000 korun. V příštím roce ho nahradí schválené stanovení maximálních cen elektřiny a plynu, v zálohách za energie by se mělo zastropování projevit už od letošního listopadu.



"Já připravuji něco, aby vlastně ten úsporný tarif dostál svému jménu," řekl Síkela. Evropa podle něj počítá s tím, že jednotlivé země budou muset s energiemi šetřit. Šetření má být na úrovni EU dobrovolné, v případě určitého mechanismu i na povinné bázi, uvedl Síkela.



"Úsporný tarif by mohl být velmi vhodným nástrojem, který by v případě nějaké úspory nad určitou hranici mohl vlastně formou nějaké vratky motivovat domácnosti k těm úsporám nejen na dobrovolné bázi, ale aby za to byly i finančně odměněny," řekl ministr. Konkrétní úspory by se srovnávaly s předem stanoveným předchozím obdobím.

Vláda projedná rozpočet či opatření proti cenám energií pro průmysl

Zákon o státním rozpočtu na příští rok se schodkem 270 miliard korun a návrh řešení vysokých cen energií pro průmysl budou hlavními body dnešního zasedání vlády Petra Fialy (ODS). Kabinet dnes podobu rozpočtu začne projednávat, schvalovat ho bude až na příštím zasedání. Návrh ministerstva financí počítá s příjmy 1,749 bilionu korun a výdaji 2,019 bilionu korun. Proti vládou schválené novele rozpočtu na tento rok je deficit nižší o 60 miliard korun. Sněmovna novelu letošního rozpočtu se schodkem 330 miliard korun podpořila v úvodním kole projednávání před týdnem.

Podle předchozích vyjádření ministrů by se mohla vláda zabývat i trvalým snížením spotřební daně z nafty, které má zabránit poklesu konkurenceschopnosti dopravců. Snížení spotřební daně na benzin a naftu o 1,50 koruny na litr platí od června a skončit má 30. září.

Na programu by mohla být i připravovaná daň z neočekávaných zisků. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dříve mluvil o tom, že ji vláda zvažuje u energetických firem, bank a rafinérií. Příští rok by mohla přinést rozpočtu asi 70 miliard korun.