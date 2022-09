V Temelíně vznikne do roku 2032 první malý modulární reaktor v ČR

V jaderné elektrárně Temelín vznikne jihočeský jaderný park. Bude tam malý modulární reaktor, jde o pilotní projekt v ČR. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes řekl, že reaktor by mohl být hotový do roku 2032. Podle premiéra posílí bezpečnost a nezávislost české energetiky, ohroženou válkou na Ukrajině. Fiala, generální ředitel Daniel Beneš a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) dnes podepsali smlouvu o vzniku společnosti South Bohemian Nuclear Park. Dalším z partnerů je Ústav jaderného výzkumu Řež. Kolik bude stavba reaktoru stát, nikdo neuvedl.



Již na jaře vyčlenil v Temelíně prostor, kde by mohl vzniknout první malý modulární reaktor v zemi. o tom také informoval americké společnosti NuScale, Hitachi i Holtec International. S firmami má podepsanou smlouvu o spolupráci. Generální ředitel Daniel Beneš řekl, že technologie malých modulárních reaktorů se v posledních letech výrazně vyvinuly.



"Ve světě existuje sedm firem, které se zabývají přípravou takových projektů. Se všemi jsme ve velmi čilé komunikaci, máme s nimi podepsaná memoranda o spolupráci. První instalace do provozu by měly uvést před rokem 2030. Máme pocit, že tyto technologie budou přelomové. Hodí se jako doplnění velkých tlakovodních reaktorů, obzvlášť do lokalit, kde byly uhelné elektrárny, které budou končit, (do lokalit), kde jsou plynové elektrárny," řekl Beneš.



Skupina podepsala dohody o spolupráci s firmami NuScale, Hitachi, , EdF, KHNP a Holtec. navázal zároveň spolupráci ohledně stavby malých modulárních reaktorů s firmou Westinghouse. Tato americká firma by podle měla nabízet zmenšený model velkého jaderného bloku.



Malé modulární reaktory jsou podle něj skoro tak velké jako jaderné bloky v Dukovanech. Staví se ale snáz a rychleji než velké jaderné reaktory. Malý reaktor v Temelíně by podle něj mohl být hotový v letech 2032 až 2035.



"Výhoda je v tom, že česká energetika potřebuje být bezpečná, nezávislá, cenově udržitelná a díky svým přírodním podmínkám má jenom dvě možnosti, aby to naplnila, a to je jaderná energetika a obnovitelné zdroje. Jaderné zdroje nám zajistí nezávislost na ruském plynu a možnost odejít od uhlí, které je z ekologického hlediska dlouhodobě neudržitelné. Potřebujeme významně rozvinout českou jadernou energetiku, a to nejen ve dvou tradičních lokalitách (Temelín, Dukovany), ale například v severních Čechách a tam, kde máme dnes uhelné elektrárny," řekl Beneš.



Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) uvedl, že Temelín je jedinou lokalitou, která je zatím schválená pro stavbu malého modulárního reaktoru. Řekl, že podobné projekty se chystají v Kanadě nebo USA. "V den, kdy prezident Putin vyhlašuje částečnou mobilizaci, je třeba si uvědomit, že zdroje dávají národu svobodu," řekl Kuba. Míní, že v budoucnu by modulární reaktory mohlo mít každé větší město, jež nyní provozuje teplárnu či elektrárnu. Města by mohla stavbu reaktorů také zčásti platit. Hejtman by si přál, aby se na jihu Čech vzdělávali operátoři těchto reaktorů z celé Evropy.

"Jihočeský jaderný park pokládám v kontextu dnešní situace v Evropě za mimořádně důležitý krok. Budeme si letošní rok pamatovat jako přelomový. Válka na Ukrajině otřásla mezinárodním pořádkem a v neposlední řadě nám (rok) ukázal, jak moc nás poškozuje závislost na surovinách z rizikových zemí. Celá Evropa byla donucena radikálně přehodnotit své energetické plány," řekl premiér. Jak doplnil, vláda se snaží posílit českou energetickou bezpečnost a nezávislost, získávat co nejvíc elektřiny z obnovitelných zdrojů a z jádra. Podporujeme také stavbu malých modulárních reaktorů.



Mezinárodní agentura pro jadernou energii definuje malý modulární reaktor jako jadernou elektrárnu s elektrickým výkonem do 300 megawattů elektrických.