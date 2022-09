Pět evropských zemí volá po zákazu dovozu diamantů z Ruska, čeká se reakce Belgie

Polsko, Irsko, Litva, Estonsko a Lotyšsko požadují, aby Evropská unie přestala z Ruska dovážet diamanty. Uvádějí to ve společném návrhu, k němuž se dostala agentura Reuters. Zákaz dovozu ale dosud bojkotovala Belgie, protože belgické město Antverpy je největším světovým centrem obchodu s diamanty. EU nyní připravuje seznam dalších sankcí vůči Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině.



Od 24. února, kdy ruská vojska zahájila invazi na Ukrajinu, už EU zavedla šest sankčních balíků namířených proti Rusku. Pokud se má vyslovit pro další zákaz, potřebuje k tomu souhlas všech členských zemí.



EU se začala zabývat dalšími protiruskými sankcemi, když ruský prezident Vladimir Putin tento týden rozhodl o částečné mobilizaci - v Rusku první od druhé světové války. V oblastech na východě Ukrajiny také začalo referendum o jejich připojení k Rusku; hlasování neuznává Ukrajina ani západní státy.



Očekává se, že Evropská komise (EK) jako orgán s výkonnými pravomocemi příští týden členským státům předloží oficiální návrh na zavedení dalších sankcí. Uvedených pět unijních zemí navrhuje zavést odvetný zákaz dovozu diamantů z Ruska, kde je společnost Alrosa největším producentem surových diamantů na světě.



Centrum obchodu s diamanty v Antverpách uvedlo, že sankce mu sníží objem transakcí o 30 procent a že nahrají konkurenčním centrům. Klienti by podle antverpského centra měli mít možnost sami se rozhodnout, zda ruské diamanty chtějí.



Belgické ministerstvo zahraničí a diplomatické zastoupení Belgie v EU na informace agentury Reuters bezprostředně nezareagovaly. Belgický premiér Alexander de Croo ale 14. září na mezinárodní konferenci o obchodu s diamanty řekl, že případný zákaz by znamenal obrovskou ztrátu a uškodil by odvětví, které se na belgickém exportu podílí asi pěti procenty a které pomohlo vytvořit asi 30.000 pracovních míst.



Jeden z unijních činitelů a jeden z diplomatů zapojených do přípravy nových protiruských opatření naznačili, že Belgie už na svém vetu nebude v otázce obchodu s diamanty trvat.



Po návrhu nových sankcí, který připravuje komise, budou diplomaté a ministři jednat, dokud nedosáhnou konsenzu. Pokud se nedohodnou, záležitost dostanou na stůl lídři všech 27 členských zemí, až se ve dnech 6. a 7. října sejdou v Praze.