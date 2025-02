Diplomaté zemí EU se shodli na šestnáctém balíku sankcí proti Rusku

Zástupci členských států EU se dnes shodli na šestnáctém balíku sankcí proti Rusku, potvrdily ČTK diplomatické zdroje. Sankce se zaměří mimo jiné na lodě z ruské stínové flotily i na omezení vývozu hliníku z Ruska. Balíček obsahuje rovněž další omezení pro osoby a společnosti, které se podílejí na ruské agresi vůči Ukrajině.



Členské země ještě musí po dnešní dohodě svých diplomatů nové sankce potvrdit formálně, očekává se, že se tak stane v pondělí v rámci jednání unijních ministrů zahraničí. Právě v pondělí uplynou tři roky od ruské invaze na Ukrajině, kterou ruská vojska zahájila z rozkazu prezidenta Vladimira Putina. Podle informací ČTK se hned v březnu očekává přijetí dalšího, sedmnáctého sankčního balíku.



"Vítám shodu na našem šestnáctém balíčku sankcí. EU ještě tvrději potlačuje obcházení sankcí tím, že se zaměřuje na více plavidel v Putinově stínové flotile a ukládá nové zákazy dovozu a vývozu," napsala na sociální síti X šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. "Jsme odhodláni pokračovat v tlaku na Kreml," dodala.



Nová opatření by měla podobně jako v patnáctém balíčku sankcí, který byl schválen loni v prosinci, cílit proti takzvané stínové flotile zahraničních plavidel, která přepravují ruské ropné produkty. Na seznamu je 73 nových plavidel, zejména tankerů, celkem by jich tedy mělo být již více než 150. Jde rovněž o plavidla, která například přepravují munici ze Severní Koreje. Balík rovněž rozšiřuje kritéria, která bude moci EU použít k uvalení sankcí na vlastníky a provozovatele stínové flotily, včetně kapitánů lodí.



Omezen bude také vývoz hliníku z Ruska. Evropská unie stále spoléhá na Rusko, pokud jde asi o šest procent dovozu hliníku. Zákaz dovozu hliníku bude postupně zaveden do jednoho roku od oficiálního přijetí balíčku, napsala agentura Reuters. Mezi další zákazy patří vývoz chrómu a některých dalších chemikálií a rovněž i určitých plastů.



Nové sankce míří na ruské finanční instituce a banky. Balík rovněž obsahuje pozastavení vysílacích licencí v EU pro osm ruských médií. Na sankční seznam bude přidáno 48 jednotlivců a 35 subjektů. Všichni budou nyní v sedmadvacítce čelit zmrazení majetku a jednotlivé osoby také budou mít zákaz cestovat do zemí EU. Také jim nikdo nesmí přímo či nepřímo poskytovat finanční prostředky.



Dohody o dosud posledním balíku sankcí bylo dosaženo poté, co administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v úterý oznámila, že souhlasí s dalšími rozhovory s Ruskem o ukončení války na Ukrajině po úvodní schůzce, která se konala bez zastoupení Ukrajiny v Rijádu.