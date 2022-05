Sankce uvalené na ruského těžaře Alrosa vyvolávají paniku v celém odvětví diamantů

Sankce, které na ruského těžaře diamantů Alrosa zavedly Spojené státy, vyvolávají paniku v celém odvětví diamantů. Alrosa totiž dodává asi třetinu světové produkce. Obchodníci tak hledají možnosti, jak nadále využívat jeden z hlavních zdrojů těchto drahých kamenů na světě, píše agentura Bloomberg.



Výrobci luxusních šperků, jako je Tiffany & Co nebo Signet Jewelers, plánují přerušit prodej ruských diamantů. V USA se ale blíží sezona svateb a zoufalí zástupci firem hledají východisko v Indii, která je největším vývozcem diamantů. Vybrousí a vyleští se tam devět z deseti kamenů.



Spojné státy odeberou z Indie zhruba polovinu diamantů. Narušení obchodu by tak mohlo omezit dodávky v celé Severní Americe a stát Indii v tomto čtvrtletí 2,5 miliardy USD, což je téměř deset procent ročních tržeb. Vzhledem k tomu, že pandemická omezení se zmírnila, Signet a další klenotnictví v USA letos očekávají 2,5 milionu svateb, což by bylo nejvíce za posledních 40 let.



V indickém městě Surat ve státě Gudžarát, jednom z největších světových center zpracování diamantů, je v posledních týdnech klid. Dovoz kamenů klesl, ceny klesly, dělníci nemají práci a téměř všichni si stěžují na totéž - sankce dostaly vývozce do těžké situace.



Sankce zatím umožňují dovoz ruských kamenů, pokud jsou výrazně upraveny v zemích, jako je právě Indie. Indičtí zpracovatelé ale tvrdí, že klienti začali odmítat kameny z Ruska a označují je za konfliktní. Připravují se proto na označování původu každého kamene a ruské kameny pak chtějí přesměrovávat na přátelštější trhy v Číně, jihovýchodní Asii nebo Spojených arabských emirátech.



Druhým největším producentem diamantů na světě je společnost De Beers. Její možnosti dodávek jsou však omezené a její doly jedou na plný výkon. Existuje pouze velmi malá pravděpodobnost, že se jí podaří výrazněji zvýšit dodávky před rokem 2024, kdy má být dokončeno rozšíření jejího hlavního dolu v Jihoafrické republice.



Alrosa zrušila prodej svých kamenů v dubnu a podle informovaných zdrojů není pravděpodobné, že by tento měsíc prodala nějaké velké objemy. Cena malého surového diamantu, který se hodí do snubního prstenu, od začátku března vzrostla asi o 20 procent.



Analytici upozorňují, že ztráta přístupu k ruským diamantům v dlouhodobém horizontu může zničit odvětví, ohrožuje tisíce pracovních míst v Indii a zasáhne hlavní obchodní centra po celém světě. Diamanty nejsou jako ropa, u které může výpadek nahradit jiná země. Nové doly teď nikde nevznikají.



Drahokamy a šperky jsou třetím největším zdrojem vývozních příjmů Indie. V uplynulém finančním roce do konce března vynesly přibližně 39 miliard USD (936 miliard Kč).