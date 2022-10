OPEC+ ve středu zasedne ve Vídni. Diskutovat se bude o snížení produkce o 1 milion barelů denně

OPEC+ ve středu zasedne na prvním osobním jednání od března 2020 ve Vídni. V plánu má diskusi o snížení těžby ropy o více než milion barelů denně, což by byl dosud největší krok od pandemie COVID-19, kdy byl ropný trh slabý. Také středeční zasedání se bude konat na pozadí klesajících cen ropy a měsíců vážné volatility na trhu, která přiměla předního producenta OPEC+, Saúdskou Arábii, diskutovat o snížení produkce.



OPEC+, který sdružuje země OPEC a spojence, jako je Rusko, na předchozích zasedáních odmítl zvýšit produkci a tím snížit ceny ropy, a to i přes nátlak hlavních spotřebitelů, včetně Spojených států. Ceny ropy přesto v posledním měsíci prudce klesly kvůli obavám o globální ekonomiku a po oživení amerického dolaru.



Vývoj cen ropy WTI, zdroj Patria



Výrazné snížení produkce znepokojí Spojené státy, které vyvíjejí tlak na Saúdskou Arábii, aby pokračovala v produkci, čímž by dále zmírňovala ceny ropy a snižovala příjmy pro Rusko. Saúdská Arábie ale doposud kroky Moskvy vůči Ukrajině neodsoudila a vztahy s administrativou amerického prezidenta Joea Bidena jsou komplikované.



Moskva podle informací usiluje o snížení produkce kartelem OPEC+ o 1 milion barelů ropy denně, což je asi jedno procento globální nabídky. A jeden ze zdrojů naznačoval, že škrty by také mohly zahrnovat dobrovolné dodatečné snížení produkce Saúdskou Arábií. Šlo by tak o největší snížení produkce od roku 2020, kdy OPEC+ snížil produkci o rekordních 10 milionů barelů denně kvůli poklesu poptávky během pandemie COVID.



Analytici a pozorovatelé OPEC, jako jsou UBS a , v posledních dnech potvrdili, že na stole je snížení o přibližně 1 milion barelů denně, což by mohlo pomoci zastavit pokles cen. "90 dolarů je pro vedení OPEC+ neschůdné, a proto budou jednat, aby toto dno zajistili," řekl Stephen Brennock, ropný analytik u PVM.



Zdroj: Reuters, Patria