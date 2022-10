G7 zavede cenový strop na ruskou ropu a produkty ve třech fázích

Nové sankce na ruskou ropu a ropné produkty země skupiny vyspělých ekonomik G7 přijmou ve třech fázích. V Ženevě to dnes oznámil zástupce amerického ministerstva financí Ben Harris. První fáze sankcí bude cílit na surovou ropu, další na motorovou naftu a třetí na produkty nižší hodnoty, například solventní naftu, informovala agentura Reuters.



Smyslem plánovaných sankcí je omezit ruské příjmy z vývozu ropy po jeho invazi na Ukrajinu. Ačkoliv některé země už dovoz ruské surové ropy a produktů zakázaly, příjmy Moskvy se nesnižují, jelikož navýšila objem vývozu do asijských zemí, především do Indie a Číny.





Harris uvedl, že o přesné výši cenového stropu G7 ještě nerozhodla. Dodal ale, že bude dost vysoký na to, aby dál poskytoval podnět k těžbě a prodeji a přesahoval mezní náklady nejdražšího ropného vrtu v Rusku.



Evropská unie i G7 přijmou sankce proti Rusku 5. prosince. EU zakáže dovoz ruské ropy po moři 5. prosince a ropných produktů 5. února příštího roku.

Zdroj: čtk, patria.cz