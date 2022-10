Cílem je nyní zachovat hodnotu investic

Scott Wren z Investment Institute se na CNBC snažil radit investorům, jak se chovat v současném prostředí vysoké volatility a poklesů. Jeho firma je „tak defenzivní, jak jen může být.“ To znamená, že se orientuje na velké firmy a některé střední, z dluhopisů na ty krátkodobé. Jde o prostředí, kdy je cílem „zachovat hodnotu kapitálu, ne jeho zhodnocení.“



Wren míní, že do konce roku by americké akcie mohly mírně posílit. Pokud k tomu dojde, pravděpodobně se tak stane díky technologiím, energetice a sektoru zdravotní péče. „Od čtvrtého čtvrtletí ale nic moc nečekáme a až do počátku příštího roku to bude sem a tam,“ dodal expert. S tím, že „investoři snad drží defenzivní pozice, času na jejich otevření bylo dost.“ Defenzivním sektorem je například zboží běžné spotřeby, ale i u něj expert doporučuje výběr konkrétních titulů, stejně jako třeba u technologií.





Důraz by podle Wrena měl být kladen na schopnost generovat vysoké cash flow, na silnou rozvahu a dobrý produkt, který je firma v současném prostředí také schopna dodat na trh. Mělo by také jít o společnosti, jejichž náklady neprochází prudkým růstem. Technologie zažívají náročné období, u nich by se Wren zaměřoval na společnosti, které se zabývají zvyšováním efektivity výroby, automatizací a podobně. „Chcete něco, co není tak citlivé na vývoj v celém hospodářství a netrpí tolik růstem cen vstupů,“ míní expert.



O tom, kam se nyní investičně vrtnout, hovořila na CNBC i Nancy Tengler, která stojí v čele Laffer Tengler Investments. Ta se podle svých slov již od osmdesátých let zaměřuje zejména na společnosti schopné znatelně zvyšovat své dividendy. V poslední době pak u svých klientů zvyšuje investice do krátkodobých kvalitních obligací, „ale ne na úkor akcií.“ Právě současná doba je podle ní tou, ve které si silné dividendové akcie vedou dobře. K tomu investorka přidává některé růstové tituly.





Tengler míní, že je dobré držet dobré růstové firmy tehdy, „až se prach usadí.“ Nebylo by ale podle ní dobré příliš upěchat otevírání dlouhých pozic na tomto segmentu trhu. Ohledně složení celého portoflia uvedla, že její firma je plně zainvestovaná a nesnaží se o časování trhu. Na závěr rozhovoru zmínila, že pozornost věnuje průzkumům mezi řediteli firem. Podle nich pak více než 80 % firem hodlá zvyšovat investice do softwaru a hardwaru. Tengler se domnívá, že z tohoto vývoje by měl těžit například .



Zdroj: CNBC, Youtube