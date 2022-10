Elon Musk oživil svou nabídku na odkoupení Twitteru, futures jsou dnes v červených číslech

Ministři financí EU se dohodli na přerozdělení 20 mld. EUR z fondů EU a prodeje emisních povolenek. Elon Musk oživil svou nabídku na odkoupení Twitteru za původní cenu 54,20 dolaru za akcii. A futures jsou dnes v červených číslech.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,4 %.

Ministři financí EU se dohodli na přerozdělení 20 mld. EUR z fondů EU a prodeje emisních povolenek. Česká republika by tak měla obdržet 681,6 mil. EUR na přechod na nové zdroje energie. Je ale potřeba ještě konečné schválení Evropským parlamentem.



Vláda by dnes měla projednat nařízení stanovující maximální ceny za elektřinu a plyn. Mělo by se také diskutovat o parametrech mimořádné daně.



Citi drží na cílovou cenu 725 Kč i doporučení „buy“.



Elon Musk oživil svou nabídku na odkoupení Twitteru za původní cenu 54,20 dolaru za akcii poté, co se snažil od dohody odstoupit. Musk podle Komise pro cenné papíry učinil návrh v pondělí v dopise Twitteru. uvedl, že dopis obdržel a že má v úmyslu uzavřít obchod za dohodnutou cenu, aniž by konkrétně komentoval, jak Muskovi odpoví.



Představitelé Fedu začínají od ekonomiky dostávat to, co chtějí, ale laťka pro jakoukoli změnu k méně agresivnímu zpřísňování měnové politiky je pravděpodobně stále vysoká. Měsíční zpráva amerického ministerstva práce o volných pracovních místech také naznačila, že poptávka po práci začíná ustupovat – což je pro Fed klíčový vývoj. I přesto vrcholní představitelé americké centrální banky varují, že boj proti inflaci bude vyžadovat více času, a nenaznačují, že by zmírnění mohlo přijít už na jejich příštím zasedání v listopadu.



Banka v posledních dnech zrušila některé transakce poté, co se někteří investoři stáhli v obavách o finanční zdraví banky. Banka údajně řekla klientům, kteří si půjčují na burze, že některé protistrany s ní dočasně přestaly obchodovat kvůli sílícímu tlaku trhu. Dotčená divize zaznamenala stažení méně než 5 % z celkového objemu, což pro nemělo žádný dopad na financování. Stahování klientů však podtrhuje naléhavost plánů generálního ředitele Ulricha Koernera na přeměnu banky a opětovné získání důvěry trhu.



Liz Trussová pokouší dostat se zpět na cestu po hlubokých rozporech v její vládnoucí Konzervativní straně a otevřeném nesouhlasu ostatních členů o dalším počínání. Trussová byla nucena ponižujícím způsobem zrušit svůj plán na snížení daně z příjmu pro lidi s nejvyššími příjmy, což vyděsilo finanční trhy.