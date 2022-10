Rozbřesk: Tuzemská ekonomika dále šlape na brzdu

Zatímco v první polovině roku se mohla česká ekonomika pochlubit relativně solidní růstovou dynamikou, vstup do druhého pololetí se nese ve znamení viditelného útlumu. Na jedné straně mají rostoucí životní náklady v kombinaci s prudkým poklesem reálných příjmů za následek zhoršující se kondici spotřebitelské poptávky – v srpnu poklesly maloobchodní tržby již pátý měsíc v řadě a v meziročním srovnání se propad prohloubil na 8,8 %. Nálada spotřebitelů se přitom i v září udržela poblíž historických minim, což neslibuje obrat negativního trendu ani ve zbytku tohoto roku.



Na druhé straně se pod rostoucí tlak dostává také tuzemský průmysl, jak naznačuje výsledek zářijových indexů nákupních manažerů PMI. Souhrnný indikátor propadl ve zpracovatelském průmyslu až na úroveň 44,7, tj. hluboko do pásma kontrakce a nejníže od dubna 2020, kdy českou ekonomiku sužovala první vlna pandemie a tvrdá karanténní opatření. Tentokrát čelí průmyslové podniky především negativním dopadům energetické krize a stále intenzivněji také signálům slábnoucí poptávky (nové objednávky padají již sedm měsíců v řadě), které zhoršují vyhlídky pro největší tuzemské odvětví.



Celkově jsou dosavadní makro čísla za třetí čtvrtletí v souladu s naším očekáváním, že se česká ekonomika dostane ve druhé půli tohoto roku do mělké recese. Rizika jsou však nadále vychýlena směrem k hlubšímu hospodářskému propadu, zvláště pokud by došlo na scénář nedostatku plynu, který by měl za následek nucené vypínání energeticky nejnáročnějších částí průmyslu. Na druhou stranu, negativní dopad energetické krize na domácnosti by měly pomoct alespoň částečně ztlumit vládní cenové stropy na plyn a elektřinu, a to zvláště v příštím roce, kdy budou končit fixace (levných energií) nezanedbatelné části maloodběratelů.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se včera posunula pod hranici 24,50 EUR/CZK, což je dobrá zpráva pro ČNB, která si může po relativně hektickém konci září na devizovém trhu na čas opět vydechnout. Včerejší výsledek maloobchodu, který potvrdil útlum tuzemské hospodářské aktivity (viz úvodník), koruna zcela ignorovala a je pravděpodobné, že v případě dnešních čísel za průmyslovou produkci tomu nebude jinak. Z pohledu korunového trhu však dnes bude stát za pozornost výsledek srpnové obchodní bilance, která se zřejmě propadla dále do deficitu z důvodu drahých dovážených komodit. Právě rostoucí schodek obchodní bilance v kombinaci s neutěšeným stavem veřejných financí (tzv. dvojí deficit) totiž signalizuje zhoršení domácích makro fundamentů, což z koruny činí relativně zranitelnou měnu.



Eurodolar



Eurodolar vyčkává na dnešní odpoledne, kdy budou zveřejněny oficiální statistiky z amerického trhu práce za měsíc září. Dílčí indikátory z trhu práce ukazovaly na to, že by se přírůstek nových pracovních míst mohl pohybovat nad úrovní 200 tisíc a míra nezaměstnanosti zůstane patrně velmi nízká tj. v blízkosti současné hodnoty (3,7 %). Obojí může hrát do karet dolaru.



Regionální Forex



Jak se dalo očekávat tisková konference prezidenta NBP Glapinského, která následovala po středečním rozhodnutí ponechat úrokové sazby nezměněny, se nesla v holubičím duchu. Glapinski věnoval většinu času tomu, aby novinářům vysvětlil, že vysoká inflace je převážně způsobena vysokými cenami komodit a drahými potravinami. Nicméně Glapinski uvedl, že NBP ještě formálně neukončila cyklus zvyšování úrokových sazeb. To hodlá zvážit až na příštím zasedání NBP, kde bude prezentován nový kvartální inflační report. V kontextu agresivního zvyšování úrokových sazeb ze strany Fedu a ECB činí současná holubičí politika NBP z polského zlotého velmi zranitelnosti měnu. Sázíme tedy na to, že pár EUR/PLN bude směřovat dále na sever, přičemž trh může cílit na hodnotu 5,0.