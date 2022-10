Samsungu poprvé za téměř tři roky klesl čtvrtletní provozní zisk

Jihokorejské společnosti Samsung Electronics Co. Ltd. klesl podle předběžných údajů ve třetím čtvrtletí provozní zisk o 32 procent na 10,8 bilionu wonů (195 miliard Kč). To je první meziroční pokles za téměř tři roky. Zpomalení globální ekonomiky snížilo poptávku po elektronických zařízeních i paměťových čipech, které se v nich používají. Vyplývá to z prohlášení společnosti.



Výsledky jsou horší než odhady analytiků dotazovaných agenturou Refinitiv, kteří čekali v průměru pokles zisku na 11,8 bilionu wonů. Tržby se předběžně zvýšily o tři procenta na 76 bilionů wonů. Samsung je největším světovým výrobcem paměťových čipů, chytrých telefonů a televizorů. Investoři ho také považují za ukazatel vývoje globální spotřebitelské poptávky.



Podle analytiků dodávky paměťových čipů firmy pravděpodobně zaostaly za již sníženým očekáváním. V tomto čtvrtletí by pak mohly dále klesat ceny kvůli inflaci, zvyšování úrokových sazeb a dopadu ruské invaze na Ukrajinu. To zřejmě způsobí další pokles zisku firmy ve čtvrtém čtvrtletí. Poptávka by se mohla zotavit počátkem příštího roku.



Firmy i spotřebitelé utahují opasky. Kupující paměťových čipů, jako výrobci chytrých telefonů a počítačů, pozastavili nové nákupy, aby spotřebovali stávající zásoby. Tím se snížily dodávky a začal útlum v odvětví.



Konkurenční firma Technology se minulý týden stala prvním výrobcem paměťových čipů, který oficiálně snížil své investiční plány na příští rok. Větší konkurent SK Hynix naznačil možné snížení investic. Další výrobce paměťových čipů Advanced Micro Devices poskytl nový odhad tržeb za třetí čtvrtletí, který je asi o miliardu USD (25 miliard Kč) nižší, než se původně očekávalo, kvůli slabé poptávce po osobních počítačích.



Společnost Counterpoint Research odhaduje, že dodávky chytrých telefonů Samsungu ve třetím čtvrtletí klesly o pět procent na zhruba 66 milionů kusů. Samsung ve čtvrtletí uvedl na trh nové, skládací telefony.



Podrobné výsledky Samsung zveřejní 27. října, napsala agentura Reuters.