Výnosy dluhopisů vysoko nad výnosy dividendovými. Co k tomu říká historie a co fundament

Výnosy krátkodobějších vládních dluhopisů se během krátké doby dostaly vysoko nad výnosy dividendové. Špatná zpráva pro akcie?



BofA v následujícím obrázku srovnává výnosy krátkodobých vládních dluhopisů v USA a dividendovými výnosy akciového trhy. Ty první s v posledních týdnech dostaly vysoko nad ty druhé. Což by se dalo interpretovat tak, že dluhopisy jsou nyní relativně k akciím zajímavější, ceny akcií by tudíž měly jít dolů. Čímž by se zvedly dividendové výnosy a celá věc by spěla k nějaké rovnováze:





Zdroj: Twitter



Podobné grafy jsou většinou vlastně o tom, že se z nich snažíme vyčíst nějaký rovnovážný stav (a co jsou stavy nerovnovážně, abnormální). Pokud se pak ona domnělá rovnováha liší od situace současné, můžeme odvodit, co se bude dít, nebo by se dít „mělo“. Výše uvedený graf mně zaujal i proto, že po finanční krizi bylo jemu podobných habaděj. A byly podle mne docela zavádějící. Proč?



V období od sedmdesátých let až do finanční krize bylo běžné, že dividendové výnosy akciového trhu se nacházely pod výnosy dluhopisů. A jak ukazuje graf, i těch krátkodobých. Po finanční krizi se to překlopilo, divivýnosy se dostaly nad ty od dluhopisů. Což bylo někdy interpretováno jako stav abnormální. S tím, že akcie jsou masivně atraktivní – jejich ceny mohou výrazně vzrůst a dividendový výnos tak klesnout.



Po finanční krizi se akciový trh skutečně vydal cestou dlouhodobého a znatelného růstu. Ale jak vidíme z grafu, ne takového, který by snížil dividendový výnosy výrazněji k těm dluhopisovým (pod ně to ani nešlo). A tehdy jsem tu párkrát poukazoval na to, že grafy začínající sedmdesátými lety jsou potenciálně zavádějící – předtím totiž po celá desetiletí byly dividendové výnosy běžně nad výnosy dluhopisů. Byla tak otázka, co je standard – období po sedmdesátých letech, nebo před ním? Tudíž byl stav po finanční krizi návrat k normálu/rovnováze, či odchýlením od něj? A úplně stejné by to bylo se stavem současným.



Nakonec je to ale možná jednoduché. Z obrázku je totiž zřejmé, že divivýnosy se po roce 2000 relativně stabilizovaly. Jejich poměr k výnosům dluhopisovým je tak dán hlavně tím, kam zamířily ty druhé. Jak se to rýmuje s fundamentem? Dividendové výnosy jsou stejně jako PE dány poměrem požadované návratnosti a očekávaného růstu zisků (u PE ještě hraje roli poměr dividend a zisků). Do požadované návratnosti promlouvají výnosy dluhopisů, ale ještě tu máme rizikové prémie a onen očekávaný růst. Graf tak vlastně říká, že tyto dvě zbylé proměnné svým pohybem docela eliminují vliv změn ve výnosech. A dividendový výnos je tak ve srovnání s dluhopisovým relativně stabilní.