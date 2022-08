Víkendář: Tvůrce Taylorova pravidla o monetární politice Fedu a sedmdesátých letech

O čem diskutovali ekonomové a jaká byla mezi nimi nálada poté, co Fed pod vedením Paula Volckera dosáhl poklesu inflace? Na tuto otázku na Bloombergu odpovídal John Taylor, který stojí za známým Taylorovým pravidlem. Podle něj na počátku osmdesátých let panovaly živé vzpomínky na předchozí vysokou inflaci a na to, jak obtížné bylo dosáhnout jejího snížení. Taylor podle svých slov v roce 1982 říkal, že je třeba držet nastavený směr a „ukázalo se, že to byla správná věc.“ Jak ekonom vnímá současný vývoj?



Taylor míní, že americká centrální banka „sešla z cesty“ a držela sazby příliš nízko. Na druhou stranu ale míní, že je důvod k optimismu, protože vysoká inflace netrvá řadu let tak jako v sedmdesátých letech, ale je relativně krátkodobým jevem. Taylor také nedoporučuje „drakonické“ utahování monetární politiky. Míní, že bude vhodné, pokud bude Fed zachovávat dosavadní směr, v září zvedne sazby „možná o 75 bazických bodů“ a i poté se bude držet strategie, o které nyní hovoří.



Historie podle Taylora jasně ukazuje, jak důležitá je v podobných situacích komunikace ze strany centrální banky. Doufá tak, že Fed bude dávat jasně najevo, že jeho cílem je snížení inflace na cíl ve výši 2 % pomocí utažené monetární politiky. Na otázku týkající se finančních podmínek Taylor odpověděl, že Fed by měl sledovat vývoj na finančních trzích. „Fed ovlivňuje finanční trhy a ony ovlivňují jej,“ míní ekonom s tím, že i zde je důležitá jasná komunikace ohledně cíle centrální banky a nástrojů, které k němu povedou.



Trhy nemají podle experta rády nejistotu a tu může snížit to, pokud centrální banka jedná transparentně, ukazuje, co fungovalo v minulosti a co bude dělat nyní. Z tohoto pohledu jsou výhodná pravidla podobná tomu, co vytvořil právě Taylor. Taková pravidla totiž podle něj jasně ukazují, co je ještě třeba udělat na dosažení definovaného cíle. A to samo o sobě může vést k jeho rychlejšímu dosažení. Je podle ekonoma pro snížení inflace nutné, aby si americké hospodářství prošlo recesí?



Taylor míní, že recese nutná není. I v této souvislosti zmínil, že současná situace se liší od té v sedmdesátých letech, kdy se inflace postupně zvyšovala a zapustila v ekonomice hlubší kořeny. Nyní je období vysoké inflace stále relativně krátké a pro monetární politiku by mělo být tudíž jednodušší ji opět snížit, pokud bude nastavena správně. Fed by měl přitom klást důraz na to, že jeho současná politika v delším období hospodářství prospěje, včetně trhu práce.



Zdroj: Bloomberg, Youtube