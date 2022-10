Google může v Evropě čelit pokutě přes miliardu eur za podnikání v digitální reklamě

Společnost Google by mohla v příštím roce čelit antimonopolnímu řízení EU kvůli podnikání v digitální reklamě. S odvoláním na obeznámené zdroje o tom dnes informovala agentura Reuters. Americkému internetovému gigantu podle nich hrozí pokuta vyšší než jedna miliarda eur (přes 24,6 miliardy Kč). Evropská komise i Google se k věci odmítly vyjádřit.



Evropská komise zahájila loni v červnu vyšetřování reklamních technologií Googlu. Obává se, že americký technologický gigant může získávat nespravedlivou výhodu oproti konkurentům a inzerentům.



Společnost Google se následně snažila o urovnání případu, ale ústupky byly malé a velmi předběžné, uvedl jeden ze zdrojů. Evropská unie americké firmě za posledních deset let uložila antimonopolní pokuty úhrnem přes osm miliard.



Evropská komise patrně obvinění vydá počátkem příštího roku, uvedl jeden ze zdrojů. Termín se podle něj ještě může změnit. Google by mohl obvinění odvrátit tím, že nabídne další ústupky.



Případ se dotýká jádra obchodního modelu společnosti Google založeného na reklamě, řekl Dieter Paemen z právní kanceláře Clifford Chance, který už dříve zastupoval konkurenty Googlu v jiných případech. "Už se k tomu dlouho schyluje - inzerenti a vydavatelé proti chování společnosti Google v oblasti reklamních technologií brojí už mnoho let. Google působí na více stranách reklamních transakcí a poskytuje vydavatelům i inzerentům nevýhodné podmínky," dodal.



Reklamní byznys Googlu za letošní první pololetí přinesl tržby téměř 111 miliard dolarů. Analytici podle odhadů společnosti Refinitiv očekávají, že Google letos dosáhne tržeb z reklamy kolem 233 miliard dolarů, což je přibližně o 11 procent více než před rokem.