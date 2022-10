Systém je silný, prochází ale šokem, domnívá se držitel Nobelovy ceny Diamond

Držitel Nobelovy ceny Douglas W. Diamond z University of Chicago hovořil na Bloombergu o tom, jak v osmdesátých letech se svými kolegy zkoumal finanční krize a jejich dopady na ekonomiku. Zaměřovali se na zranitelnost systému plynoucí z toho, že banky a jiné finanční instituce financují dlouhodobá aktiva, včetně kapitálových investic firem, krátkodobým kapitálem. Takový systém „funguje, dokud všichni věří, že funguje,“ ale dostává se do problémů, když nastane nedostatek krátkodobého financování včetně depozit.



Na dotaz týkající se současného stavu bankovního sektoru ekonom odpověděl, že podle něj je situace dobrá, a to i díky vysoké kapitalizaci bank ve vyspělých zemích. Pokud by tedy nastal velký šok, systém by jej měl ustát mnohem lépe než v roce 2008. K tomu ale Diamond dodal, že takový šok již fakticky probíhá kvůli utahování monetární politiky. A to jak na rovině zvedání sazeb, tak v oblasti kvantitativního utahování. V jeho rámci klesá rozvaha Fedu a podle ekonoma nemáme velké zkušenosti s tím, jak takový vývoj včetně související klesající nabídky likvidity ovlivní celý systém. „Ještě jsme to nikdy nezkusili,“ dodal.







Diamond zmínil i vývoj ve Velké Británii, kde centrální banka před dvěma týdny zvýšila krátkodobé sazby a v reakci na tento krok začaly prudce klesat ceny dlouhodobých obligací. Ekonom vysvětloval, že tento pohyb byl dán tím, jak se chovaly pojišťovny, které byly kvůli prvotnímu poklesu cen dluhopisů nuceny k jejich prodejům, což pokles cen ještě znásobilo. Následně musela na trhu zasáhnout samotná Bank of England. K tomu ekonom dodal, že chování této centrální banky bylo motivováno snahou zachovat stabilitu pojišťovacích společností. Tedy snahou zabránit šíření paniky v této části finančního sektoru.



Finanční instituce podle ekonoma fungují tak, že pro většinu scénářů mají zajištěn dostatek kapitálu a likvidity. „Trochu moc ale riskují, co se týče 5 % nejhorších scénářů,“ míní expert. Jenže oněch 5 % odhadovaných modely se ve skutečnosti dostavuje častěji, než modely tvrdí. A podle toho by měla být nastavena regulace a chování těchto finančních institucí. Na to Diamond navázal s tím, že komerční banky jsou nyní podle něj díky regulaci dobře kapitalizované a zajištěné proti riziku. Současná regulace jim totiž znemožňuje zvýšit své zadlužení, které by financovalo větší objem úvěrů.



Na úrovni celého finančního systému se ale přísnější regulace v jedné části, například u komerčních bank, projeví přesunem rizika do části jiné. Třeba k pojišťovnám či do korporátního sektoru, například ve formě úvěrů s nižším ratingem. Proto se ekonom podle svých slov domnívá, že „tentokrát bude problém spíše ve firemním sektoru než u bank“. U nich je pak přísná regulace namístě.



Zdroj: Bloomberg, Youtube