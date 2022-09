Pesimismus dosáhl vrcholu roku 2008. Goldman Sachs snížila cíl na S&P 500 a podle BofA je teď králem hotovost

Investoři kupí hotovost a vyhýbají se téměř všem ostatním třídám aktiv. Podle stratégů jsou nejpesimističtější od globální finanční krize a také sama banka snižuje výhled pro americké akcie. A na rizika dopadající na akcie upozorňuje také banka .

Hotovost si v týdnu do 21. září zapsala příliv 30,3 miliardy dolarů, zatímco globální akciové fondy zaznamenaly odliv 7,8 miliardy dolarů, uvedla s odkazem na údaje EPFR Global. Z dluhopisových fondů se odlilo 6,9 miliard dolarů a ze zlata 400 milionů dolarů.

Nálada investorů je „nepochybně“ nejhorší od krize v roce 2008, přičemž ztráty na státních dluhopisech jsou nejvyšší od roku 1920, uvedli stratégové pod vedením Michaela Hartnetta. Výkonnost dluhopisů a akcií podle nich nadále překonává hotovost, komodity a volatilita. Ukazatel býčí/medvědí nálady je rovněž na maximálně medvědím.

Hartnett očekává, že americké akcie budou dále klesat. Valuace se totiž dostávají pod tlak kvůli zpřísňujícím se finančním podmínkám, rostoucím geopolitickým rizikům a klesajícímu výhledu globálního růstu ekonomiky. Podle jeho výhledu na firemní zisky se akciový index S&P 500 bude obchodovat mezi 3 300 a 3 500 body, což je pod současnou úrovní.



Obavy z inflace a rostoucích sazeb se tento týden ještě prohloubily poté, co Fed naznačil, že nezmírní své odhodlání zpřísňovat měnovou politiku, i kdyby to znamenalo pokles ekonomiky do recese. Americký akciový index S&P 500 míří k pátému týdennímu poklesu ze šesti a téměř vymazal letní zisky po silnější výsledkové sezóně, než se čekalo.





S argumentem, že dramatický posun ve výhledu na vyšší úrokové sazby bude mít dopad na ocenění amerických akcií, snížili také stratégové Goldman Sachs svůj cíl na konec roku u amerického benchmarku, a to na 3 600 bodů ze 4 300. "Naši ekonomové nyní předpovídají, že FOMC zvýší v listopadu základní úrokovou sazbu o 75 bps, v prosinci o 50 bps a v únoru o 25 bps na 4,5 až 4,75 %." Scénář vyšších úrokových sazeb v jejich valuačním modelu podporuje poměr ceny a zisku na akcii na 15násobku ve srovnání s dřívějším předpokladem 18násobku, uvedli stratégové.

Rizika v poslední prognóze Goldmanů jsou vychýlená směrem dolů kvůli rostoucí pravděpodobnosti recese, což by vedlo k nižším firemním ziskům, širší mezeře na výnosech a posunu amerického akciového benchmarku na dno 3 150 bodů. Nový základní cíl společnosti Goldman ale odhaduje u indexu S&P 500 6měsíční a 12měsíční cíl na 3 600, resp. 4 000 bodech. Banka přitom doporučuje investorům defenzivní pozice a kvalitní akcie se silnou rozvahou, vysokou návratností kapitálu a stabilními prodeji.



Zdroj: Bloomberg