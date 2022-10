Credit Suisse na rekordním dnu. Máme před sebou "kritický" okamžik, vzkazuje vedení zaměstnancům (+komentář)

Akcie Group AG dnes spadly na rekordní minimum a ukazatel úvěrového rizika vystoupal na historická maxima poté, co se generální ředitel skandály zatížené bankovní skupiny pokusil ujistit zaměstnance i rozbouřené trhy o finanční stabilitě firmy. Jenom letos ztratila švýcarská banka 60 procent tržní hodnoty a roční pokles ceny jejích akcií by mohl být největší v její historii. Akcie se dnes ráno v Curychu propadly až o 12 procent na 3,52 CHF.

Banka v současnosti dokončuje plány, které velice pravděpodobně přinesou zásadní změny v jejím investičním bankovnictví, ale možná i rozsáhlé škrty v pracovních místech, napsala agentura Bloomberg. Nový generální ředitel Ulrich Körner, který byl do funkce jmenován koncem července, se musí vypořádat i se spekulacemi na trhu, odchody bankéřů a pochybnosti o kapitálové vybavenosti banky.

Obavy se podle zdrojů pokusil rozptýlit před víkendem, když zaměstnancům v pečlivě formulovaném sdělení vzkázal, že dokud firma 27. října neoznámí nový strategický plán, bude jim posílat pravidelný update. Zároveň připustil, že společnost stojí před „kritickým okamžikem“, a vybídl zaměstnance, aby si nepletli intradenní výkonnost akcií s její „silnou kapitálovou základnou a likviditní pozicí“.

Náklady na protibankrotové pojištění dluhopisů minulý týden narostly o zhruba 15 procent na hodnoty, kde nebyly od roku 2009. Dnes podle datové služby ICE narostly na rekordní maximum; ceny pětiletých swapů úvěrového selhání (CDS) jsou na rekordních zhruba 293 bazických bodů, začátkem roku to bylo na 55 bps. Swapy teď indikují zhruba 23procentní šanci, že do pěti let zbankrotuje. Někteří klienti podle zdrojů Bloombergu využili letošní nárůst CDS k vyjednávání o cenách či k využití služeb konkurence.

Podle analytiků KBW může potřebovat kapitál v objemu i 4 miliardy CHF, a to i po prodeji některých aktiv na financování případné restrukturalizace.

Tržní kapitalizace je po masivnímí propadu pod hodnotou :

Tržní kapitalizace banky spadla na zhruba 9,5 miliardy CHF, což znamená, že jakýkoli prodej akcií by měl pro dlouhodobé držitele silně ředící charakter. Ještě loni v březnu byla tržní hodnota nad 30 miliardami franků. Management se k 30. červnu pochlubil ukazatelem kapitálové přiměřenosti CET1 na 13,5 procenta, což je uprostřed plánovaného rozpětí.

Vývoj akcií od začátku roku do 29. září ukazuje graf níže. Akcie se na rekordní minima dívaly už před víkendem.

O Credit Suisse se začíná mluvit jako o dalším Lehman Brothers a nová strategie snad banku otočí na správnou cestu, uvádí akciový analytik Patrie Ján Hladký. "Dle nás však není pravděpodobné, že by regulátor nakonec nechal banku takhle globálního významu padnout – katastrofální zkušenosti s Lehman Brothers by měly být dostatečné. Minimálně to však může znamenat problémy pro příliv nových peněz do investiční divize nebo pro dražší financování banky," podotkl také.

Ulrich Koerner se v pátek pokusil uklidnit zaměstnance banky, že kapitálový polštář a likvidita jsou více než dostatečné a žádný krach nehrozí, i když by nízká cena akcií naznačovala něco jiného, pokračuje analytik s tím, že nízká cena akcií je jedna věc, druhou jsou však výše zmíněné ceny pětiletých CDS (credit-default swaps), které se dostaly na 2,93 % proti 0,55 % na začátku roku. "Trh tedy rozhodně vidí rostoucí riziko možných problémů," konstatuje také analytik Hladký.

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz