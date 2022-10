Nový britský ministr financí: Získáme zpět důvěru finančních trhů

Nový britský ministr financí Jeremy Hunt slibuje, že získá zpět důvěru finančních trhů a že plně zodpovídá za vládní plány ohledně daní a výdajů. Hunt se vedení ministerstva ujal v pátek poté, co premiérka Liz Trussová odvolala jeho předchůdce Kwasiho Kwartenga. Zmatky v ekonomických plánech současné britské vlády podryly důvěru ve schopnosti Trussové vést zemi jak na mezinárodních finančních trzích, tak v řadách její Konzervativní strany i u britské veřejnosti.



"Ukážu trhům, světu a samozřejmě lidem doma, že dokážeme řádně vysvětlit každou část našich plánů ohledně daní a výdajů," řekl dnes Hunt v rozhovoru v televizi BBC. Plánuje zavést přísnější kontrolu výdajů a zvýšit některé daně. "Požádám každé ministerstvo, aby našlo další úspory," uvedl.



Huntův předchůdce Kwarteng v září oznámil sérii snížení daní, aniž řekl, jak tyto výpadky v příjmech do státní pokladny nahradí a aniž je nechal nezávisle posoudit Úřadem pro rozpočtovou odpovědnost (OBR). Plán daňových škrtů vyděsil finanční trhy, investoři ve velkém prodávali britské státní dluhopisy a britská libra prudce klesla. Britská centrální banka kvůli tomu přikročila k intervenci, což činí jen výjimečně. Upozornila, že bez jejího okamžitého zásahu chyběly jen hodiny do krachu britských penzijních fondů.



Britské ekonomice podle analytiků hrozí, že se propadne do recese v době, kdy centrální banka zvyšuje úrokové sazby, aby dostala pod kontrolu rostoucí inflaci. Její guvernér Andrew Bailey v sobotu řekl, že začátkem listopadu bude podle jeho názoru potřeba výrazně zvýšit úroky.



Analytici americké investiční banky dnes zhoršili výhled britské ekonomiky a očekávají hlubší hospodářský propad, než s jakým počítali doposud. Na příští rok předpovídají v Británii pokles hrubého domácího produktu (HDP) o jedno procento oproti dřívějším 0,4 procenta. Naopak snížili očekávanou hodnotu takzvané jádrové inflace ke konci příštího roku z 3,3 na 3,1 procenta. Jádrová inflace nezohledňuje kolísavé ceny potravin a energií.



Trussová, která se stala britskou premiérkou začátkem září, Kwartenga odvolala a opustila zásadní části programu, na kterém se spolu dříve domluvili. Konzervativní poslanec Robert Halfon řekl, že kvůli těmto plánům vláda vypadala jako "libertariánští džihádisté", kteří s celou zemí zacházejí jako s laboratorní myší, na které chtějí provést pokusy z oblasti extrémní volnotržní ekonomiky. Britská média v současném chaosu plní zprávy o plánech týkajících se konce Trussové. Jako možného nástupce zmiňují ministra obrany Bena Wallace a Rishiho Sunaka, kterého Trussová minulý měsíc porazila ve vnitrostranické volbě lídra konzervativců i premiéra.



Britská premiérka si vysloužila kritiku také od amerického prezidenta Joea Bidena. "Nesouhlasil jsem s politikou snižování daní (lidem s velmi vysokými příjmy), ale je na Británii, aby si to zhodnotila, ne na mně," řekl šéf Bílého domu a připomněl, že "nebyl jediný, kdo to považoval za chybu".



Agentura Reuters uvádí, že první zkouška toho, zda mají finanční trhy k novému ministrovi financí důvěru, přijde v pondělí. Ten den bude obnoveno obchodování s britskými vládními dluhopisy bez intervencí centrální banky, která krizový program jejich nákupu ukončila v pátek.