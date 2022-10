Bank of America hlásí silné příjmy z tradingu a zisk s výnosy nad očekáváním. Akcie rostou

hospodařila ve třetím čtvrtletí s výnosy 24,61 miliardy dolarů a ziskem 81 centů na akcii, což je oboje nad očekáváním analytiků v průzkumu Refinitiv. To bylo nastaveno na 77 centů u zisku na akcii při odhadovaných příjmech 23,57 miliardy. Akcie v prvotní reakci přidaly až 3,6 procenta. Druhá největší americká banka se nicméně připojila k dalším bankovním gigantům, jejichž zisk se v letním kvartálu snížil. Také BofA si dávala stranou peníze na pokrytí případných ztrát z nedobytných pohledávek v případě zhoršení hospodářské situace.

Rezervy na úvěrové ztráty v reportovaném čtvrtletí narostly o 378 milionů dolarů, zatímco před rokem banka 1,1 miliardy z těchto rezerv rozpustila.

Čistý zisk rozdělitelný mezi držitele kmenových akcií dosáhl za tři měsíce do 30. září hodnoty 6,6 miliardy v porovnání s 7,3 miliardami, které banka vydělala akcionářům před rokem. Čistý zisk tak klesl o 9 procent.

Banka dodala silný čistý úrokový výnos, který ve čtvrtletí stoupl o zhruba 24 procent na skoro 14 miliard dolarů.

Agresivní měnová politika americké centrální banky, která kvůli inflaci rychle zvyšuje úroky, vyvolává obavy, že by ekonomika mohla sklouznout do recese. O vklady se ale Bank of America neobává. "Naši američtí klienti zůstali odolní se silnými, i když pomaleji rostoucími úrovněmi výdajů a stále si udržovali zvýšené částky vkladů," řekl generální ředitel Brian Moynihan. Celkové vklady na úrovni 1,94 bilionu dolarů jenom nepatrně podstřelily odhady.



Spotřebitelské obchody banky vykázaly 12procentní skok v příjmech, k čemuž přispěly vyšší zůstatky a růst úrokových sazeb. Naopak méně se vybralo na poplatcích v investičním bankovnictví, protože zájem o obchody na trhu klesá od vrcholu z roku 2021 už třetí kvartál po sobě.

Trhy mohl potěšit příjem z tradingu, který při hodnotě 4,1 miliardy překonal průměrný analytický odhad 3,8 miliardy dolarů (průzkum Bloombergu). Z toho obchodování na dluhopisových a komoditních trzích vyneslo 2,57 miliardy, meziročně o 27 procent více, zatímco trh čekal o zhruba 300 milionů méně. Výnos z tradingu s akciemi meziročně klesl o zhruba 4,4 procenta a na úrovni 1,54 miliardy zhruba naplnil odhady.

Vývoj akcií BofA za posledních pět let do 9. října:

Akcie společnosti klesly od začátku roku do pátku o skoro 29 procent. Z analytiků sledovaných Bloombergem by neprodával žádný. Sedmnáct by titul kupovalo a dalších 11 doporučuje držet.

Zdroje: Bloomberg, ČTK, Reuters, Patria.cz