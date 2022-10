Optimismus uvadá i přes další dobré výsledky. Dluhopisy znovu pod tlakem

Libra dnes oslabuje. Jedním důvodem je trochu paradoxně vyšší britská inflace, která tlačí BoE do akce a zvedá rizika pro dluhopisový trh. Dalším mohou být spekulace, že mezi konzervativci sílí snaha odvolat premiérku Trussovou a vrátit do funkce Borise Johnsona. To už snad není ani vtipné a evidentně se nebaví libra ani dluhopisy.



Na druhou stranu náladu investorů dál zvedají firemní výsledky, konkrétně se přidávají , který zveřejnil čísla po zavření trhu, nebo . Výsledková sezóna, které se investoři velmi obávali, tak zatím vychází překvapivě dobře.



Mezitím komentáře z Fedu naznačují, že centrální banka hodlá pokračovat v utahování politiky plánovaným tempem. Hodnocení inflace se nelepší, naopak se do popředí dostávají položky, kde se cenový růst snadno upevní. Varování má negativní dopad na dluhopisy. Na programu jsou dnes další vystoupení i Béžová kniha Fedu o stavu ekonomiky v jednotlivých distriktech. Makrodata nebudou důležitá, z firemních čísel se bude nejvíce sledovat .



Evropské akcie jsou na tom dnes smíšeně a sledujeme tedy přerušení předchozího pozitivního vývoje. Americké futures však naznačují další růst trhů, ačkoli už mírný. Tlak na dluhopisy se obnovil a vzhůru míří výrazněji výnosy v Evropě. Otupení včerejšího optimismu pak umožňuje dolaru znovu posilovat - eurodolar se stahuje k 0,9800. Pro korunu je dopoledne nezajímavé.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:31 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5613 -0.0254 24.5781 24.5327 CZK/USD 25.0255 0.4636 25.0400 24.8860 HUF/EUR 413.2760 -0.0214 413.9800 410.7600 PLN/EUR 4.7990 0.2554 4.8063 4.7866

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0915 -0.1524 7.1118 7.0856 JPY/EUR 146.6750 -0.2923 147.2629 146.5650 JPY/USD 149.4420 0.1558 149.4845 149.1030

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8712 0.0207 0.8728 0.8680 CHF/EUR 0.9819 0.1464 0.9827 0.9789 NOK/EUR 10.3896 0.3797 10.4268 10.3773 SEK/EUR 10.9405 0.1767 10.9566 10.9207 USD/EUR 0.9816 -0.4462 0.9872 0.9808

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5870 0.1428 1.5908 1.5810 CAD/USD 1.3754 0.1066 1.3784 1.3719