Výdaje státního rozpočtu mají poprvé překročit 2 biliony korun. Sněmovna schválila zvýšení schodku na 375 miliard korun

Sněmovna schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu z 280 miliard na 375 miliard korun. Vláda původně navrhla navýšení rozpočtu i jeho schodku o 50 miliard na 330 miliard. Poslanci ale včera schválili dva koaliční návrhy, které zvyšují výdaje i schodek o dalších 45 miliard korun. V rámci těchto návrhů přidali 38 miliard domácnostem i firmám kvůli vysokým cenám energií a dalších sedm miliard na sociální věci. Výdaje novelizovaného rozpočtu překročí poprvé dva biliony korun. Opozice žádný ze svých návrhů na přesuny peněz uvnitř rozpočtu neprosadila. Byly celkem zhruba za 63 miliard korun.



Sněmovna na návrh skupiny koaličních poslanců odebrala prezidentské kanceláři 30 milionů korun z peněz na lesní hospodářství.



Premiér Petr Fiala (ODS) dnes řekl, že zvýšení schodku pokládá za opodstatněné. Vláda s novelou rozpočtu přišla mimo jiné kvůli důsledkům válečného konfliktu na Ukrajině, které ještě v době sestavování rozpočtu na letošní rok nebyly známy. Reaguje i na růst životních nákladů obyvatelstva vyvolaný vysokou inflací a cenami energií. Chce také navýšit příjmy rozpočtu vyšším výběrem daní a odhadu jejich výběru do konce roku.



Pro schválení novely hlasovalo 86 přítomných poslanců stran vládní koalice, opoziční kluby ANO a SPD hlasovaly proti. Opozice však podpořila oba návrhy, které zvyšovaly schodek rozpočtu.



Celkové výdaje rozpočtu po dnešku vzrostou o 160 miliard korun. Například sociální výdaje posílí o 29 miliard korun a výdaje na obsluhu státního dluhu o čtyři miliardy korun. Výdaje na dopady pandemie covidu zvyšuje o 4,4 miliardy korun. S návrhem zvýšit sociální výdaje o sedm miliard přišel ve druhém čtení ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Peníze jsou určeny ve prospěch ministerstva práce a sociálních věcí například na nemocenské pojištění, na dávky v hmotné nouzi, na příspěvky na péči, na podpory v nezaměstnanosti a na dávky sociální podpory a pěstounské péče. Součástí Jurečkova návrhu bylo také vrácení zhruba dvou miliard korun na důchody. Peníze dříve použilo ministerstvo zdravotnictví na úhradu vakcín.



Pozměňovací návrh předsedy hospodářského výboru Ivana Adamce (ODS) a poslance STAN Tomáše Müllera přidává 38 miliard na pomoc s vysokými cenami energií. Vláda se například rozhodla přidat pro letošní rok víc peněz na takzvaný úsporný tarif na energie pro domácnosti. Další peníze chce dát firmám. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) jde o to, aby vláda mohla vypsat programy na pomoc podnikatelům. Neočekává, že se celou částku podaří letos vyčerpat.



Vláda navrhla posílit například sociální výdaje o 29 miliard korun a výdaje na obsluhu státního dluhu o čtyři miliardy korun. Výdaje na dopady pandemie covidu zvyšuje o 4,4 miliardy korun. Na straně příjmů počítá vláda s nárůstem o 65 miliard. Z toho například daň z přidané hodnoty má dodatečně vynést asi o 25 miliard víc, daň z příjmů firem o 9,2 miliardy a daň z příjmů fyzických osob asi o deset miliard navíc.



Navýšený rozpočet přidává i 4,4 miliardy na obsluhu státního dluhu, počítá s penězi na nákup policejních vozidel i na dorovnání dluhu u filmových pobídek, popsal ministr Stanjura. Mezi položkami v navýšeném rozpočtu je například 900 milionů korun pro policii na nákup služebních vozidel nebo 300 milionů korun pro hasiče na obměnu a doplnění techniky.



Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura obvinil vládu, že lhala občanům, když jim před volbami slibovala rozpočtovou odpovědnost. Vyčetl vládě, že chce letos zadlužit stát o dalších 375 miliard. "To je naprosto bezprecedentní a nepřijatelné," prohlásil. Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) řekla, že vláda se v novele rozpočtu vzdala jakékoli snahy o úspory. Poukázala na to, že plánované výdaje rozpočtu mají převýšit dva biliony korun, a obvinila vládu, že není schopna tyto výdaje účinně rozdělit.



"V současné situaci, kdy celá Evropa čelí válce na Ukrajině a jejím přímým dopadům i na naši zemi, ale nevidím jiné řešení. Strukturální deficit přijde na pořad dne v následujících letech," uvedl v tiskové zprávě k výši schodku předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).



Sněmovna schválila návrh rozpočtového výboru přesunout 60 milionů korun z peněz určených Národní sportovní agentuře na podporu mládežnických spolků. Peníze navíc mají sloužit hlavně na krytí vyšších nákladů na energie. Odebrání 30 milionů korun prezidentské kanceláři z peněz na lesní hospodaření prosadila skupina koaličních poslanců v čele s lidovcem Šimonem Hellerem. Návrh zdůvodňovala pravomocným odsouzením ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka, kterého prezident Miloš Zeman omilostnil.. Peníze půjdou na protidrogovou politiku a na podporu mládežnických spolků.