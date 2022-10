Hongkong ztrácí status asijského finančního centra, akcie jsou nejníže od roku 2009

Hlavní akciový index v Hongkongu je nejníže od finanční krize v roce 2009. Vytrvale klesá už téměř dva roky a za jeho nejnovější potíže může podle analytiků postoj nového správce Hongkongu. Ten podle nich ve své středeční řeči nenastínil žádný konkrétní plán, jak zastavit sílící vliv jiných finančních center v Asii, zejména pak Singapuru.



Index Hang Seng při dnešním obchodování sestoupil zhruba o tři procenta až na 16.010 bodů, kde byl naposledy na jaře roku 2009. Před koncem obchodování část ztrát smazal, od začátku roku ale vykazuje pokles přibližně o 30 procent.



Investoři se také obávají zpomalení růstu globální ekonomiky, vzhledem k tomu, že centrální banky po celém světě zvyšují úrokové sazby, aby se vypořádaly s vysokou inflací. Jeden z analytiků v Hongkongu serveru BBC řekl, že panický výprodej akcií už je směšný.



Správce Hongkongu John Lee ve svém prvním politickém projevu oznámil opatření na zvýšení bezpečnosti a také plány, jak přilákat více zahraničních talentů do Hongkongu. Neupřesnil však ekonomické cíle pro město, které ztrácí na konkurenční asijská finanční centra.

Graf: Dlouhodobý vývoj indexu Hang Seng





Hongkong je od roku 1997 pod čínskou správou, předtím byl britskou kolonií a územím pod britskou správou. Ekonomika Hongkongu je teď v technické recesi, má za sebou totiž dvě tříměsíční období poklesu v řadě.



Donedávna platila v Hongkongu jedna z nejpřísnějších omezení kvůli šíření koronaviru, protože město se řídilo čínskou politikou nulové tolerance vůči covidu-19. Ještě před pandemií se ve městě konaly časté protesty proti novým opatřením, která v Hongkongu začala zavádět čínská vláda. Část lidí se obávala, že Hongkong přijde o své občanské svobody.



"Index Hang Seng je nejníže za 13 let, křehkému sentimentu nic nepomáhá," poznamenal výkonný ředitel makléřské společnosti Kingston Securities Dickie Wong. "Panuje zde také pocit, že daňové úlevy nestačí na to, aby zpět do Hongkongu přilákaly cizince," dodal.



Obchodníky znepokojuje, že místní vláda mlčí o klíčových ekonomických ukazatelích, upozornil regionální investiční ředitel společnosti UBS Global Wealth Management Kelvin Tay. Investory podle něj zneklidňuje i výhled čínské ekonomiky a další nárůst počtu případů covidu-19 v době konání 20. sjezdu čínských komunistů. Ten potrvá do konce týdne a očekává se, že potvrdí na další funkční období současného prezidenta Si Ťin-pchinga.



Dolů dnes ale zamířily i další akciové trhy v Asii a Tichomoří. Hlavní indexy v Austrálii, Japonsku a Jižní Koreji odepsaly kolem jednoho procenta, na tak nízkých hodnotách jako v Hongkongu ale nejsou.