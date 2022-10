Výnosy míří dál vzhůru a dolar je za 150 jenů

Tlak na hlavní akciové trhy dál vyvíjejí především rostoucí dluhopisové výnosy. Včerejší série komentářů bankéřů z Fedu jen utvrdila investory v očekávání, že centrální banka jen tak neuhne. James Bullard naopak naznačil možnost urychlit cestu sazeb na vrchol. Ten se mezitím v tržních očekáváních posouvá na 5 procent.

Kromě nominálních výnosů je problém, že rostou rychleji než inflační očekávání. Reálný 10Y výnos v USA se dostává nad 1,7 procenta, tedy do oblasti, kdy začíná působit čím dál víc restriktivně. Výhled pro ekonomiku se tím dál zhoršuje, roste riziko krachů a dosud slušná výsledková sezóna se tak dostává do stínu. Mimochodem, poslední z klíčových jmen - - náladě také nepřidalo, akcie padají po zklamání z tržeb. Více k výsledkům Tesly ZDE.



Akcie v Evropě jsou na tom zatím smíšeně, převažuje ovšem pokles. Wall Street by podle futures měla otevřít směrem dolů. Pohyb výnosů v zámoří není výrazný, ale zato vytrvalý. Evropské výnosy se posouvají vzhůru o něco výš, v Německu asi o 7 bazických bodů. Eurodolar se dnes nachází u 0,9785, libra začíná znovu slábnout.



Dolar sílí rovněž na páru s japonským jenem, kde už zdolal hranici 150. Ani v tomto případě nejde pouze o příběh preference americké měny, ale také o dění na druhé straně. Japonská měna zůstává mezi těmi hlavními v podstatě jako poslední, která nabízí levné financování, čehož investoři evidentně hojně využívají. Centrální banka a vláda zatím bojují proti příliš rychlým změnám kurzu intervencemi. Slabý jen exportně zaměřenému Japonsku do značné míry vyhovuje, když inflace nijak dramaticky nestoupá ani přes závislost země na vnějších dodávkách prakticky všech surovin. Rizikem pro ty, kteří jenem financují jiné investice, a příležitostí pro spekulanty, by samozřejmě byla změna postoje BoJ. Trh se tváří velice sebejistě ohledně výhledu nulových sazeb, takže pokud by se dostalo na program zvýšení, otočka jenu by zřejmě byla masivní. Zatím však takové signály nemáme.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:02 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5482 0.0599 24.5660 24.5272 CZK/USD 25.0940 -0.0219 25.1655 25.0495 HUF/EUR 412.3900 -0.3698 414.1024 411.1549 PLN/EUR 4.7938 -0.1748 4.8082 4.7849

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0777 0.1691 7.0861 7.0505 JPY/EUR 146.6615 0.1273 146.8705 146.2406 JPY/USD 149.9220 0.0447 150.0850 149.6500

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8749 0.4939 0.8750 0.8705 CHF/EUR 0.9842 0.2307 0.9849 0.9825 NOK/EUR 10.3886 0.4642 10.3896 10.3569 SEK/EUR 10.9747 0.2164 10.9819 10.9507 USD/EUR 0.9783 0.0865 0.9795 0.9755

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5936 -0.0637 1.6057 1.5929 CAD/USD 1.3762 -0.0174 1.3776 1.3745