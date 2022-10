Tesla ve čtvrtletí zdvojnásobila zisk.Tržby byly rekordní, přesto zůstaly za odhady analytiků

Americký výrobce elektromobilů ve třetím čtvrtletí navzdory inflaci a obavám z vývoje ekonomiky meziročně zdvojnásobil čistý zisk na 3,29 miliardy dolarů (82,5 miliardy Kč). Tržby byly sice rekordní, ale zaostaly za očekáváním. Firma to uvedla ve středu po skončení burzovního obchodování ve Spojených státech. Upravený zisk na akcii dosáhl 1,05 USD při odhadu 1,01 USD/akcie. Tržby stouply o 56 procent na 21,45 miliardy dolarů. Analytici přitom odhadovali, že budou činit 22,09 miliardy dolarů. Akcie Tesly reagovaly v prodlouženém americkém obchodování poklesem o více jak 6 procent.



Šéf Tesly Elon Musk se při konferenčním hovoru s finančními analytiky po představení čtvrtletních čísel pokoušel šířit optimismus. "Vypadá to, že budeme mít epický konec roku,“ oznámil a zároveň sliboval "rekordní" poslední čtvrtletí. Firma je podle něj na cestě překonat z dlouhodobého hlediska burzovní hodnotu společností a Saudi Aramco, což jsou v současnosti nejobchodovanější firmy na světě.



Musk slíbil že podnik přijde s významnými zpětnými odkupy, aby podpořil akcie Tesly, které letos klesly už o 37 procent. Program zpětného odkupu akcií by podle něj mohl mít objem pět až deset miliard dolarů a začít příští rok.



Musk je největším akcionářem Tesly a růst akcií by mu podle agentury DPA přišel velmi vhod. Brzy by totiž mohl být nucen další akcie zpeněžit, aby mohl uskutečnit svůj plán nákupu sociální sítě , za kterou má zaplatit 44 miliard dolarů.



Musk o miliardovém obchodu řekl, že on a další investoři "očividně" zaplatili za sociální síť příliš mnoho. má však podle něj také "neuvěřitelný potenciál".