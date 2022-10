Král hliníku je nečekaně ve ztrátě. Pro světovou ekonomiku je to zlé znamení

Překvapivá čtvrtletní ztráta hliníkárenského gigantu , barometru americké ekonomiky, znamená další polínko pod kotel obav o stav světové ekonomiky Hliník se využívá v celé škále produktů od automobilů a iPhonů po toustovače a nápojové plechovky, teď ale naráží na překážky. Ceny kovů se propadly, zatímco jestřábí centrální banky bojují s inflací, Evropa čelí energetické krizi a čínská ekonomika se horko těžko snaží vzpamatovat. Podle Group je do cen komodit už propsán 5 a více procentní dopad do průmyslové poptávky ve velkých ekonomikách a do začátku roku 2023 dojde u kovů k dalšímu poklesu.

Největší americký producent hliníku zveřejňuje svoje výsledky mezi prvními z globálních surovinových obrů. Firma vykázala za třetí čtvrtletí upravenou ztrátu 60 milionů dolarů, čili záporných 33 centů na akcii, a uplynulé čtvrtletí označila z náročné: poznamenaly ho výrazně nižší ceny a vyšší náklady na energii a suroviny. Trhy čekaly, že zisk bude za kvartál 3 centy na akcii.



Cena lehkého kovu je letos nižší o pětinu. Hliník se v březnu, kdy ruský útok na Ukrajinu vyvolal obavy o zásobování (nejenom) tímto kovem, sice vyšplhal na rekord, od té doby se ale propadl téměř o polovinu. Celou tu dobu kovy obecně trápí chronická krize v čínském realitním sektoru a globální utahování měnové politiky. Zásadní význam má také vzestup dolaru, protože kovy jsou tak dražší pro kupující v jiných měnách.

S cenou hliníku klesly letos i akcie :

Mezinárodní měnový fond nedávno snížil svůj výhled globálního růstu s tím, že v příštím roce hrozí pokles jedné třetině globální ekonomiky. Světová ocelářská asociace ve středu zvrátila dřívější předpověď pro mírný růst poptávky po této slitině v v letošním roce a nyní už čeká kontrakci.



Alcoa klesla ve středečním prodlouženém obchodování v New Yorku o více než 10 % a dnes ji následovaly akcie hliníkárenských firem v Asii. Akcie australské South32 Ltd. klesly až o 4,5 % a China Hongqiao Group až o 5,1 %. V premarketu navíc propad Aloca pokračoval.



Goldmani uvedli, že ve čtvrtém čtvrtletí a začátkem roku 2023 bude „makromedvědí protivítr dál tlačit na sektor kovů“. Cenu hliníku očekávají za tři měsíce na 2 100 dolarů za tunu. Ta dnes kolem poledne v Šanghaji stála 2 195,50 USD.



Akcie ale za minulý týden stouply o 15 procent. Objevily se spekulace, že možný americký zákaz ruského hliníku, který obvykle tvoří desetinu amerického dovozu, přiměje zákazníky hledat náhradu. Trh teď vývoj v Bílém domě a na londýnské burze kovů LME pozorně sleduje. Případný zákaz ruského kovu by totiž způsobil problémy v dodávkách zákazníkům po celém světě. Cena hliníku ale na burze LME minulý týden ve středu na těchto spekulacích stoupla o 7 procent.

Vývoj akcií za posledních pět let:

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz, Reuters