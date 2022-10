Mora z ČNB vidí argumenty pro zvýšení sazeb a lídři EU mají shodu na krocích proti drahým energiím. Evropské futures jsou v záporu

Po slabém čtvrtečním závěru na Wall Street míří dnes dolů také evropské akciové futures a v červeném byly rovněž hlavní asijské akciové indexy. Výnosy amerických dluhopisů se drží na nejvyšších hodnotách od globální finanční krize. Desetileté výnosy poprvé od roku 2008 překonaly úroveň 4,25 procenta, protože investoři už začínají počítat s tím, že vrchol amerických úrokových sazeb by se mohl posunout ještě výše. Dolar dnes na páru s eurem opět roste, eurodolar je na úrovních kolem 0,976 EURUSD. Viceguvernér ČNB Marek Mora v rozhovoru s E15 uvedl, že inflace přetrvá a tuzemské úrokové sazby je třeba dál zvyšovat. Česká koruna se ráno pohybovala při 24,490 za euro s nepatrnou změnou.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,8 %, DAX -0,8 %, CAC 40 -0,9 %, FTSE 100 -0,5 %.

V Číně klesly akcie některých firem z oblasti čipů po spekulacích, že USA uvažují o nových kontrolách vývozu, které by omezily přístup čínských firem k výkonným výpočetním technologiím. Bidenova administrativa ale podle nepotvrzených zpráv míří i do vlastních řad: její představitelé prý diskutují, zda by se některé z podniků Elona Muska neměly stát předmětem prověrek národní bezpečnosti, a to i jeho obchod s Twitterem. V něm by Musk podle zdrojů listu The Washington Post mohl zrušit i 75 procent všech pracovních pozic.

První dávku dnešních čísel už máme za sebou v Evropě v podobě kvartálních zpráv od Renaultu, Keringu či Adidasu, který srazil celoroční prognózu pro hrubou marži. Přišly také data o tržbách britských obchodníků, odpoledne naváže index spotřebitelské důvěry podle Evropské komise.

Výsledky dnes zveřejní či Communications. V USA se v prodlouženém obchodování propadly akcie provozovatele aplikace Snap, který zklamal kvartálními tržbami.

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se dnes nad ránem shodli na opatřeních proti vysokým cenám energií. Po zhruba desetihodinovém jednání to oznámil předseda Evropské rady Charles Michel. Série dohodnutých kroků má podle něj snížit ceny energií, zajistit bezpečnost dodávek a omezit spotřebu. Lídři podpořili dobrovolné společné nákupy plynu či mechanismus cenové korekce v případě mimořádného zdražení. Případné zastropování ceny plynu, na něž mají členské země stále různé názory, spojil summit se splněním několika podmínek. Dnes dvoudenní summit pokračuje, očekává shoda na společné reakci na stupňující se ruskou agresi a další podpoře Ukrajiny. Během závěrečného dne bruselského summitu lídři také proberou další zahraničněpolitická témata včetně vztahů s Čínou.

Ze zdejšího regionu ještě nová cílovka na - potvrdila doporučení "koupit" s cílovou cenou nově 30 EUR proti dosavadním 35 EUR.