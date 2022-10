Víkendář: Evropské banky stále hledají vhodný model

Philipp Hildebrand z vedení investiční společnosti se domnívá, že sazby v USA by se mohly dostat až na 5 %. Do doby, dokud se nevyjasní jejich další vývoj, pak budou trhy stále volatilní. A Fed může již příští rok čelit otázce, jestli jsou náklady na další snižování inflace ještě smysluplné a zda nemá cenu počkat, až se zahojí nabídková strana ekonomiky. Co si expert myslí o dalším vývoji v Číně a proč jeho firma stále investuje do ?



Hildebrand míní, že Čína je již hluboce integrovaná do globálního hospodářství, projevuje se to mimo jiné na objemu obchodu s Evropou či Spojenými státy. Jenže „nikdo nebyl v Číně a zástupci této země zase jen minimálně cestují do zahraničí“. Expert tak míní, že mezi Čínou a zbytkem světa je nedostatečný „kontakt“ na politické úrovni, což také znamená, že na Západě se těžko hodnotí vnitřní ekonomická politika této země.



Kapitálové trhy nyní ve vztahu k Číně zajímá, jaká bude politika cyklická, strukturální a také ta uplatňovaná ve vztahu k pandemii. Následujících několik týdnů by podle experta snad mělo přinést řadu potřebných informací. „Potřebujeme, aby se situace vyjasnila ve všech třech oblastech. Abychom měli celý obrázek a věděli, co se dá ze strany Číny očekávat ohledně růstu celé globální ekonomiky,“ dodal expert.





Hildebrand odpovídal na dotaz, proč je stále investorem v bance , u které se objevují obavy o její finanční sílu a zdraví. Zástupce BlackRocku na otázku uvedl, že je stále součástí řady akciových indexů a jelikož jeho společnost má zase řadu fondů spojených s indexovým investováním, musí držet rovněž akcie zmíněné banky. K tomu „mnozí cítí, že současné ceny jejích akcií jsou již atraktivní.“



„V konečném důsledku je to ale o podnikatelském modelu,“ pokračoval expert. Pokud má totiž nějaká banka prosperovat, musí mít odpovídající model. Hildebrand se přitom domnívá, že téma vhodného podnikatelského modelu je již nějakou dobu relevantní pro celý evropský bankovní sektor. Ohledně možného nákupu některých aktiv pak uvedl, že tu nebude spekulovat.



Jak vidí Hildebrand ESG investice? Podle jeho odpovědi bere v úvahu celou řadu rizik od těch spojených se sazbami přes institucionální rizika až po ta spojená s dopadem na životní prostředí. K tomu má firma „pevný analytický základ“. „Klimatické změny jsou určitě rizikem, tudíž se mu budeme dále věnovat,“ zakončil expert.



Zdroj: Bloomberg