Několik dalších měsíců bude náročných. Credit Suisse sráží svůj pohled na akcie

doporučila investorům, aby po sympoziu centrálních bankéřů v Jackson Hole globální akce ve svých portfoliích podvážili. Trhy jsou nyní konfrontovány se zpomalujícím růstem, narůstající hrozbou hospodářské recese a zvýšenou inflací, napsal v pondělí investiční ředitel Group Michael Strobaek. Několik následujících měsíců bude podle něj bolestivých.

Centrální bankéři na svém setkání v americkém horském středisku minulý týden potvrdili svoji kampaň za zkrocení inflace pomocí vyšších úrokových sazeb. Do té doby hojně kolující teze o možném brzkém holubičím obratu americké a dalších velkých centrálních bank je teď evidentně mimo mísu, domnívá se Strobaek.

Nejenom dluhopisoví, ale i řada akciových investorů po celém světě nesprávně sázela na to, že Fed by mohl signalizovat zpomalení ve zpřísňování měnové politiky. MSCI World Index nastoupal ode dna do vrcholu mezi červnem a srpnem 13 procent (graf níže). Když šéf Fedu Powell v pátek naděje na rychlejší obrat k volnější měnové politice zmařil, prošly si globální akcie intenzivním dvoudenním výprodejem.

Pro je to druhý downgrade za necelý měsíc. Letní rally využil její investiční tým ke snížení alokace do akcií na neutrální z doporučení overweight. To se stalo 10. srpna. Teď podle Strobaeka uvidíme v nadcházejících měsících větší volatilitu, úplný exit z akcií ale nedoporučuje. Držet příliš velké množství hotovosti by totiž v situaci, kdy se míra inflace v řadě zemí blíží nebo přesahuje 8 %, znamenalo “pokles kupní síly”.



Místo toho švýcarská banka doporučuje držet aktiva, která mohou profitovat dlouhodobě, nebo dluhopisy rozvíjejících se trhů v tvrdé měně, které vůči dluhu vyspělých trhů poskytují značnou výhodu z hlediska výnosů. “Domnívám se, že v nadcházejících měsících nás bude čekat střet s realitou,” uvedl expert. V tuto chvíli se ale banka uchyluje k opatrným pozicím a prognóza absolutní návratnosti pro vyspělé i rozvíjející se trhy je „naprosto neatraktivní“.



Na další bolestivé týdny začali svoje klienty připravovat i někteří experti na technickou analýzu. Podle Jonathana Krinského, hlavního technického analytika trhů ve společnosti BTIG, bude pro index S&P 500 pravděpodobně další klíčovou úrovní opory hladina 3900 bodů (viz graf níže). Prolomení minim z letošního června expert nepředpokládá, zásadní průlom pod hladinu 3900 by ale podle něj tuto tezi mohl změnit. Při sesunu indexu pod 4000 bodů už by ale měly sentiment i nastavování pozic dospět do dost pesimistické fáze na to, aby se vytvořil "hezký" bod pro vstup do čtvrtého čtvrtletí.

Zdroj: Bloomberg