Víkendář: Monetární dilema roku 2023

Je zřejmé, že inflace stále není tam, kde ji americká centrální banka chce mít. Je tak jasné i to, jaký bude další vývoj. Fed bude nadále utahovat monetární politiku. Pro Bloomberg to uvedl Philipp Hildebrand z vedení investiční společnosti . Podle něj je tedy otázka pouze to, co takové utahování monetární politiky přinese na straně ekonomické aktivity.



Pokud by inflační tlaky pocházely skutečně zejména z nabídkové strany ekonomiky, musel by Fed podle Hildebranda zvedat sazby tak, aby je skutečně pocítily ty oblasti ekonomiky, které jsou na sazby nejcitlivější. A to více než během běžného cyklu. Trhy pak podle experta zůstanou nejisté tak dlouho, dokud nebude jasné, jak razantně bude muset centrální banka svou politiku utáhnout a jak moc se to projeví na celém hospodářství.

Bloomberg uvedl, že podle některých odhadů budou muset jít klíčové sazby Fedu až k 9 %. Hildebrand na to reagoval s tím, že podobné odhady jsou „hrou, která se objevuje týden co týden,“ podle něj sazby skončí někde u 5 %. S nabídkovými inflačními tlaky přitom Fed musí být „mnohem tvrdší než obvykle“. A čelit může otázce, zda již náklady na další snižování inflace nejsou příliš vysoké a jestli není lepší spokojit se s dosaženým poklesem inflace a počkat, až se „uzdraví nabídková strana ekonomiky“.



Popsané dilema může centrální banka podle experta řešit již příští rok. Inflační problém pak řeší i jiné centrální banky, na řadu ekonomik přitom doléhá rovněž silný dolar. Specifická situace je pak ve Velké Británii, která si „v posledních pár letech prošla obrovským nabídkovým šokem“. „V době hlasování o brexitu představovala britská ekonomika asi 90 % německého produktu, nyní to je přibližně 70 %,“ řekl expert pro demonstraci uvedeného šoku. Stimulace britské ekonomiky tak podle něj nevyhnutelně vede k růstu sazeb a přesně k tomu nyní dochází. Je zapotřebí spíše „růstové strategie, která podpoří nabídkovou stranu než poptávku.“



Británie má ale podle experta velmi silné institucionální prostředí a platí to i o ministerstvu financí. To se těší důvěře a nyní probíhají snahy o to, aby byla udržena dlouhodobá fiskální stabilita. Tedy něco, „co si Británie po dlouhou dobu užívala.“ Trhy jsou totiž nyní znepokojeny plány na fiskální expanzi a jejich možnými dopady na dluhovou dynamiku.



Zdroj: Bloomberg