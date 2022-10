Vláda bude dnes projednávat dva návrhy na windfall tax, Rishi Sunak se stane premiérem a futures jsou zeleném

Vláda bude dnes projednávat dva návrhy na windfall tax - první od Pirátů a druhý od ministra financí Stanjury. Nový lídr britských konzervativců Rishi Sunak se dnes setká s králem Karlem III., aby se stal premiérem. Včerejší výprodej na čínských aktivech se zastavil a zvýšil ceny za své hudební a TV služby. Futures se pohybují v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX +0,1 %

Vládní koalice bude dnes před jednáním v Poslanecké sněmovně ve 14:00 projednávat verzi návrhu daně z mimořádných příjmů od Pirátu a verzi ministra financí Stanjury. Verze Pirátů by měla platit pro roky 2022-24, zatímco ta druhá pro roky 2023-25. Verze Pirátů chce také snížit dodatečnou daň na 40 %, zatímco druhá verze očekává 60 %. Na základě našich propočtů vnímáme verzi Pirátů jako příznivější pro akcionáře.



Nově zvolený lídr britských Konzervativců Rishi Sunak strávil léto snahou varovat svou stranu, že pokud se Liz Trussová stane britskou premiérkou, zničí ekonomiku. A nyní, pouhých sedm týdnů poté, co se Trussová setkala s královnou Alžbětou II., aby se stala premiérkou, se dnes Sunak setká s králem Karlem III., aby ji formálně nahradil. Očekává se, že Sunak ponechá Jeremyho Hunta jako ministra financí, aby uklidnil trhy a sestavil jednotnou vládu.



Ukrajinští spojenci se stále více obávají, že zoufalství v Kremlu kvůli neúspěchům na bojišti může vést Rusko k eskalaci války, případně k použití masivního útoku na cíl nebo dokonce ke zbraním hromadného ničení. V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by se Moskva skutečně připravovala na takový úder, i když podle představitelů zemí Severoatlantické aliance, kteří mluvili pod podmínkou anonymity, svou rétoriku stupňuje. Mezi ukrajinskými spojenci panuje názor, že se je Kreml snaží vyděsit, aby omezili dodávky zbraní a další podporu pro Kyjev.



Včerejší velkolepý výprodej čínských aktiv čínská státní média nepokrývala. Místo toho tamní hlavní finanční noviny věnovaly většinu svých titulních stránek oficiálním zpravodajským článkům o prezidentu Si Ťin-pchingovi. Dnes se už čínské akcie odrazily od historického výprodeje v předchozí seanci, když obchodníci využili levného ocenění s vyhlídkou na pro trh nepříznivou politiku během třetího funkčního období Sia. Nicméně jüan nadále klesá a dosáhl nejslabší úroveň vůči dolaru od roku 2007.



Apple poprvé zvýšil ceny za své hudební a TV služby s odkazem na rostoucí licenční náklady, což je krok, kterým riskuje, že soupeřům poskytne výhodu v silně konkurenčním streamingovém průmyslu. Společnost s okamžitou platností zvýšila cenu Music na 10,99 USD měsíčně z 9,99 USD pro jednotlivce, takže je dražší než služby od Spotify a Amazonu. Cena TV+ se vyšplhá na 6,99 USD ze 4,99 USD a standardní balíček One se zvyšuje o 2 USD na 16,95 USD.