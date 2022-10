Wall Street v úterý opět rostl

Americké akcie pokračovaly i dnes v růstu a a podařilo se jim zakončit den při denních maximech. Co je důvodem k optimismu z posledních dní? Bohužel zatím nelze říct, že nejhorší je za námi a čekají nás lepší zítřky - inflace je stále vysoko a válka na Ukrajině pokračuje. Ovšem trh se aktuálně upíná hlavně k výsledkové sezóně, tedy k tomu, jak se dařilo a bude dařit americkým firmám v této obtížné době. Vzhledem k tomu, že bankovní sektor překvapil spíše pozitivně, očekávají investoři, že i technologický sektor by nemusel dopadnout tak zle. To však zjistíme již velmi brzy - za několik málo minut totiž odhalí svá čísla dvě velká jména - a Alphabet (Google). Doufejme tedy, že očekávání nebudou planá. Osobně mám však spíše lehké obavy, neboť očekávání jsou stále poměrně optimistická a pokud se nepotvrdí, může nás naopak čekat spíše další vlna poklesu. Na druhou stranu je pravda, že u některých společností jsou už ceny více než lákavé a právě dobré výsledky (respektive alespoň ne katastrofické výsledky) by mohly stabilizovat situaci na trhu a dopřát akciím alepson částečný oddech od poklesů z posledních týdnů.

Po delší době dnes nepropadl ani jeden z hlavních sektorů americké ekonomiky - naopak dnešní růst byl poměrně robustní a napříč celým trhem, ovšem jednoznačně nejlépe se dnes dařilo právě zmíněnému technologickému sektoru (Apple +1,9 %, Alphabet +1,9 %, +1,4 %, AMD +4,7 %, +5,3 %, Meta +6 %) díky sázkám na lepší výsledky.

Ropa dnes nevykazovala výraznější pohyby a ukončila obchodování v podstatě na včerejších cenových hladinách. Zlato pak mírně rostlo (+0,3 %) a v závěru dne se obchodovalo na úrovni 1654 USD za trojskou unci.