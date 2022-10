Ford se kvůli odchodu z firmy Argo AI propadl ve čtvrtletí do ztráty

Americká automobilka Motor Co. se ve třetím čtvrtletí propadla do ztráty. Důvodem bylo rozhodnutí stáhnout se z firmy zaměřené na samořízené automobily Argo AI. Čistá ztráta činila 827 milionů USD (20,1 miliardy Kč) po zisku 1,8 miliardy USD ve stejném období loni. Oznámila to automobilka v noci na dnešek. Akcie firmy v after-marketu reagovaly poklesem o 1,3 %.



Tržby Fordu ale stouply meziročně o deset procent na 39,4 miliardy USD. Očištěný provozní zisk se snížil na 1,8 miliardy USD z loňských tří miliard USD.



Za celý letošní rok očekává očištěný provozní zisk zhruba 11,5 miliardy USD. To je o 15 procent více než v roce 2021.



Ford uvedl, že firma Argo bude ukončena a talentovaným inženýrům bude nabídnuta práce přímo v automobilce. Zaúčtoval proto snížení hodnoty investice do firmy Argo 2,7 miliardy USD. Odklon od firmy je v ostrém kontrastu s rozhodnutím konkurenční automobilky , která oznámila zdvojnásobení investice do své divize Cruise robotaxi. Obě americké automobilky nadále vykazují velké ztráty z vývoje automatizovaných vozidel a finanční nároky přechodu na elektromobilitu stále rostou.



Firma Argo ve středu oznámila, že nebude dále pokračovat ve své činnosti jako společnost a toto rozhodnutí učinila v koordinaci s akcionáři. Dalším důležitým akcionářem firmy Argo je , který zřejmě také bude muset zaúčtovat v souvislosti s ukončením podniku výrazné odpisy. rovněž uvedl, že zaměstná některé pracovníky firmy Argo. Firmy a drží každá zhruba 39 procent akcií firmy Argo. Dvě procenta akcií vlastní firma Lyft a zbytek zakladatelé a zaměstnanci společnosti.

Zdroj: čtk, patria.cz