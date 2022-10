Zisk Volkswagenu ve třetím čtvrtletí kvůli odpisům klesl o 26,5 procenta

Německé automobilové skupině klesl ve třetím čtvrtletí zisk po zdanění o 26,5 procenta na 2,13 miliardy eur (52,2 miliardy Kč). Automobilka musela zaúčtovat odpisy 1,9 miliardy eur v souvislosti s ukončení firmy Argo AI. Automobilka současně v dnešním prohlášení snížila výhled dodávek vozů za celý rok. Akcie klesly až o více než 4 procenta.



Tržby vzrostly o 24 procent na 70,7 miliardy eur. Zisk před úroky a zdaněním, který je důležitým ukazatelem úspěšnosti , stoupl o 53 procent na 4,27 miliardy eur. Zaostal však za úrovní z doby před pandemií kvůli jednorázových položkám souvisejícím s pozastavením aktivit v Rusku a vstupem firmy Porsche na burzu. Automobilka se také stále potýká s problémy v dodavatelském řetězci a vysokými náklady.



Volkswagen potvrdil, že za celý letošní rok čeká zvýšení tržeb o osm až 13 procent. Snížil však výhled prodeje aut. Nyní čeká dodávky na zhruba stejné úrovni jako loni, zatímco původně čekal růst o pět až deset procent. Za devět měsíců letošního roku dodávky klesly o 12,9 procenta.



Firma Argo ve středu oznámila, že nebude dále pokračovat ve své činnosti jako společnost a toto rozhodnutí učinila v koordinaci s akcionáři. Hlavními akcionáři firmy Argo je a americký Motor, který také v souvislosti s ukončením podniku zaúčtoval výrazné odpisy. Firmy a drží každá zhruba 39 procent akcií firmy Argo. Dvě procenta akcií vlastní firma Lyft a zbytek zakladatelé a zaměstnanci.



Volkswagen je největší automobilkou v Evropě. Koncern vlastní 12 značek. Patří mezi ně značky osobních automobilů , Audi, Seat, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini a Porsche, nákladní vozy MAN a Scania a užitkové vozy a motocykly Ducati.



Volkswagen nyní hledá ve střední Evropě lokalitu pro továrnu na baterie pro elektromobily, takzvanou gigafactory. Rozhodnutí, zda bude v Česku, Maďarsku nebo Polsku, má padnout do konce letošního roku.



Případná výstavba gigafactory na 185 hektarech by mohla začít ve třetím čtvrtletí roku 2024 a továrna by mohla vyrábět v roce 2027. Počítá se s postupným vytvořením více než 4000 kvalifikovaných pracovních míst. Hodnota továrny má být 120 miliard korun.