Víkendář: Británie ukazuje na význam důvěry, Fed by neměl přestávat

Jaké poučení si lze vzít z aktuálního dění ve Velké Británii? Na tuto otázku na Bloombergu odpovídal Larry Summers, podle kterého si tato země prošla specifickým vývojem daným mimo jiné brexitem. Politici po celém světě by ale každopádně měli věnovat pozornost tomu, jak rychle je možné ztratit dlouho budovanou důvěru a jak rychlý spád poté věci mají.



Summers přirovnal vývoj k pěstování stromů v lese, jejichž růst také zabere dlouhou dobu, ale v požáru mohou lehnout velmi rychle popelem. Podobné je to podle ekonoma s důvěrou a jde o téma, která je významné zejména nyní. Tedy v době, kdy roste zadlužení a zároveň sazby. Jedná se totiž o prostředí, v němž hraje velkou roli důvěra.



Vývoj ve Velké Británii také připomíná, jak se může roztočit negativní spirála rostoucích vládních deficitů a sazeb, která následně posiluje sama sebe. Velkou roli v takové situaci pak hraje i likvidita na trhu s vládními obligacemi a Summers v této souvislosti zmínil rovněž Spojené státy. Na rizika spojená s nedostatečnou likviditou na tomto trhu totiž poukazovala Janet Yellen a Summers míní, že správně.



Ekonom se domnívá, že mnohem větší pozornost budou muset věnovat dalšímu vývoji rozpočtových deficitů a vládních dluhů i ve Spojených státech. Jednak kvůli rostoucím sazbám, které samy o sobě mění rozpočtový výhled. A také kvůli chladnoucí ekonomické aktivitě a s ní souvisejícím vládním výdajům. „Pokud tam nežijeme, můžeme se bavit tím, co se děje ve Velké Británii,“ řekl ekonom. Ovšem s tím, že je chybné se domnívat, že ostatní země jsou proti podobným problémům úplně imunní.





Summers varoval i před tím, aby Fed naslouchal hlasům, podle kterých by již neměl dál snižovat sazby. Ekonom míní, že takový krok by vážně ohrozil snahy o snížení inflace a zvyšoval by riziko stagflace. Tedy období utlumené ekonomické aktivity doprovázené vysokou inflací. K tomu Summers připomněl, že ekonomika má řadu automatických stabilizátorů, které se budou aktivovat s tím, jak poroste nezaměstnanost.



K diskusi o dalším uvolňování strategických ropných rezerv v USA Summers uvedl, že podle něj bylo prvotní uvolnění správným krokem americké vlády. Do budoucna si ale již přínosem takových kroků jistý není. Přirovnal je ke kvantitativnímu uvolňování prováděnému americkou centrální bankou. Tedy k nákupům dluhopisů, které ale někdy v budoucnu zase musí z rozvahy centrální banky odejít. A takový vývoj má na trhy opačný efekt než nákupy obligací. U používání strategických rezerv je to podle ekonoma podobné – i u nich je třeba mít na paměti, že někdy v budoucnu musí být zase doplněny, a to s opačným efektem na trhy a cenami energií.



Zdroj: Bloomberg