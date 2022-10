Zisky ropných firem Exxon Mobil a Chevron ve čtvrtletí prudce vzrostly

Americké ropné společnosti Mobil a vykázaly ve třetím čtvrtletí obrovské zisky, které překonaly očekávání analytiků, díky vysokým cenám ropy a zemního plynu. Zisk Exxonu stoupl o 191 procent na rekordních 19,66 miliardy USD (483,2 miliardy Kč) a přiblížil se zisku americké firmy za stejné období. Zisk firmy stoupl o 83,6 procenta na 11,2 miliardy USD (275,3 miliardy Kč) a byl druhý nejvyšší v historii firmy. Vyplývá to z dnešních prohlášení společností.



Zisk Exxonu na akcii činil 4,68 USD, analytici čekali zisk jen 3,89 USD na akcii. Výnosy se zvýšily o 52 procent na 112,07 miliardy USD.



Exxon v minulém čtvrtletí utratil za rozvoj nových ropných a plynových projektů 5,73 miliardy USD. To bylo o 24 procent více než loni. Za celý rok firma plánuje investice v rozmezí 21 až 24 miliard USD.



Exxon je nevětší americkou ropnou firmou a v roce 2013 byl největší americkou veřejně obchodovanou společností podle tržní hodnoty. Tuto pozici nyní drží .



Zisk Chevronu na akcii činil 5,87 dolaru, analytici čekali zisk jen 4,86 dolaru. Chevronu pomohl růst poptávky po ropě a plynu a zvýšení těžby na amerických ropných polích. Provozní zisk divize těžby ropy a zemního plynu se zvýšil o 81 procent. Zisk z rafinace ropy se téměř zdvojnásobil.



Zisky ropných společností letos prudce vzrostly a v USA jejich zisky překonávají technologický sektor, protože rostoucí poptávka a nedostatečná nabídka na energetickém trhu se střetly se západními sankcemi vůči Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Vývoz plynu z USA do Evropy se prudce zvyšuje a v tomto odvětví by mělo být dosaženo rekordních zisků. Vedení amerických ropných firem se ale nerado chlubí letošními zisky a raději zdůrazňuje investiční závazky, protože rostoucí zisky přiživují kritiku spotřebitelských skupin v USA i Evropě kvůli prudkému růstu inflace.