U Twitteru je to nyní o Muskovi, co další technologie?

Analytik technologického sektoru v JMP Securities Andrew Boone hovořil na Yahoo Finance o svém pohledu na některé akcie a firmy v odvětví. U Twitteru se domnívá, že „nyní to bude vše o Elonovi“. Tedy že cena akcie se bude odvíjet zejména od dalších kroků Elona Muska, který o projevil zájem, aby záhy otočil. Nyní se tak chystají soudní spory a podle experta se u této akcie momentálně čeká, jak se věci vyvinou dále.



Jednu z možností představuje dosažení „nějaké dohody“ mezi Muskem a Twitterem, další možností jsou pak spory právníků. Ty by se podle analytika projevily i na nákladech firmy. K tomu čelí rostoucím mzdám v odvětví. Zde se situace ale může změnit kvůli ekonomickému ochlazení. To by se projevilo na trhu práce a následně na mzdových tlacích. „V současnou chvíli jsou ale tito zaměstnanci velmi ceněni a platí se jim na mzdách hodně,“ dodal Boone. také podle něj hodně investuje do infrastruktury a růstu, „ve stejnou dobu ovšem musí řešit bolehlav s Muskem.“







Ohledně celého odvětví technologií analytik uvedl, že makroekonomické prostředí mu nyní jednoznačně nesvědčí. Lépe by na tom podle něj měly být společnosti a aktivity spojené s vyhledáváním, tedy například Google. Větší tlak by pak měly pocítit příjmy z reklamy, zejména ty, které souvisejí s budováním značek a podobnými projekty bez rychlejší návratnosti. Boone míní, že se to týká například Youtube.



Eric Jackson z EMJ Capital na CNBC tvrdil, že růstové akcie obecně již dosáhly svého dna. Platí to zejména o akciích, které byly na počátku obratu směrem dolů. Ten přišel zhruba před osmnácti měsíci. „V období, kdy přijde recese a v období vyšší inflace chtějí lidé vždy růstové akcie,“ míní expert. K tomu ale dodal, že investoři by si měli vybírat ty nejlepší růstové akcie, „jakými je například Google, a všechny FAANG akcie, které vždy generovaly vysoké cash flow.“







Takže úspěšná firma se nakonec vždy musí dostat do fáze, kdy generuje hotovost. Jackson ovšem připomněl, že například nebyl, co se týče cash flow, v černých číslech až do roku 2002. I u Amazonu se tak podle investora kdysi mnozí podivovali, jak jeho akcie může někdo kupovat. Pak se věci obrátily a to samé se může stát u dnešních růstových firem, které se nachází v červených číslech. „Je nutné se dívat pár let dopředu,“ dodal expert.



Zdroj: CNBC, Yahoo Finance, Youtube