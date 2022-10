Zámoří v očekávání měnového zasedání

Zámořské trhy první obchodní den nového týdne propadly. Pro investory tento týden přijde důležité zasedání americké centrální banky a jsou tak obezřetní. Ve středu se očekává zvýšení úrokových sazeb o 75 bazických bodů (již čtvrté v řadě), který FED bojuje s nejvyšší inflací v posledních dekádách. V posledních týdnech se trhy držely velmi dobře díky očekávání, že FED ustoupí ze své agresivní politiky a již za dva dny se podle rétoriky centrálních bankéřů dozvíme více. Výrazně se dnes nedařilo technologickým gigantům, kteří nám v předchozím týdnu představili své výsledky hospodaření a byla to mnohem horší podívaná, než v covidových letech. Dnes se nejhůře z této skupiny dařilo akciím Meta Platforms (mateřská společnost sociální sítě Facebook), které ztratily 6,1 %. za poslední tři dny se již ale propadly o necelých 30 %.Sektorově se dnes dařilo pouze energetickým společnostem. A to i přes to, že americký prezident Joe Biden se rozhořčil nad ropnými společnostmi, které prodují rekordní profity mezitím co američtí občané musí platit vysoké ceny za pohonné hmoty (tedy obdobná rétorika jako ve zbytku vyspělého světa) a měl by k tomuto tématu vydat další prohlášení (Chevron +0,6 %). Z indexu S&P 500 prozatím odreportovala čtvrtletní výsledky zhruba polovina společností. Průměrný růst výnosů byl revidován lehce níže na 4 % z původně očekávaných 4,1 %. Společnost Global Payments propadla po představení horšího ročního výhledu o 8,8 %.