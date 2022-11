HDP klesá, vstupuje Česko do recese?

HDP v Česku podle očekávání ve třetím kvartále pokleslo, a to o 0,4 % mezikvartálně. Je to sice o něco méně, než jsme původně očekávali my (-0,8 % mezikvartálně) i ČNB (-0,6 % mezikvartálně), ale celkový obrázek zůstává stejný - Česko s vysokou pravděpodobností třetím kvartálem 2022 vstupuje na hranu nové recese.



HDP pokleslo zejména kvůli spotřebě domácností, která sice nominálně roste, reálně však české domácnosti dál viditelně spoří. V komentáři k předběžnému odhadu HDP Český statistický úřad uvedl, že spotřeba klesala již čtvrtým kvartálem v řadě. To se projevilo v nižším výkonu odvětví navázaných na domácí poptávku - pohostinství a hoteliérství, obchod, doprava, ale i stavebnictví. Naopak průmysl a s ním spojený zahraniční obchod, které byly v posledních kvartálech spíše přítěží, se začínají pozvolna stavět na nohy. Prudký propad říjnových nákupních manažerů v průmyslu (nejníže od května 2020) však ukazuje, že situace v řadě průmyslových odvětví s blížící se zimou a zdražujícími se energiemi zůstává vážná.



Index #PMI: Podmínky v průmyslu se v říjnu zhoršily nejvice od května 2020 - https://t.co/mnSNWj79S1 pic.twitter.com/Y9GWNEAbKU

Přes kosmeticky lepší výsledek předběžného odhadu HDP za třetí kvartál dál očekáváme, že nová čísla potvrdí v Česku start recese. Ta v našem základním scénáři potrvá tři kvartály v řadě (Q3 2022 - Q1 2023) a oproti pandemické recesi nemusí být tak hluboká (za předpokladu fyzického dostatku plynu během zimy). Na druhou stranu po ní nebude rozhodně následovat tak výrazné oživení jako po pandemii, ale spíše velmi opatrný “rozjezd” českého hospodářství (HDP v roce 2023 poroste pouze 0,8 %). Jednak proto, že zásah do reálných příjmů a úspor domácností bude trvalý, a domácí poptávka bude reagovat na problémy na straně nabídky trvalejším útlumem. Současně proto, že nejen v Česku, ale v celém vyspělém světě v tuto chvíli není prostor přijímat tak výrazné stimulační balíčky na podporu ekonomiky a recese povede tím pádem i k nárůstu nezaměstnanosti