Moody's zhoršila výhled ratingu bankovního sektoru šesti evropských zemí, včetně ČR

Mezinárodní ratingová agentura Investors Service snížila výhled ratingu bankovního sektoru šesti unijních zemí, včetně České republiky, ze stabilního na negativní. Poukázala přitom na dopady energetické krize a vysoké inflace, které oslabují evropské ekonomiky. Informovala o tom dnes agentura Reuters.



Snížení výhledu se vedle České republiky týká i bankovních sektorů Německa, Itálie, Maďarska, Polska a Slovenska. Skupina zahrnuje ty země, které jsou podle nejvíce ohroženy růstem cen energií a případným zavedením přídělového systému. Výhled britských a rakouských bank zůstal stabilní.



"Očekáváme, že provozní podmínky se budou dál zhoršovat," řekla Louise Welinová z . Ratingová agentura očekává zhoršení kvality bankovních úvěrů, zhoršení schopnosti vytvářet zisk a také horší přístup k financování. "Rostoucí ceny ovlivní úvěruschopnost řady podniků a domácností, což vyvolá nárůst problematických úvěrů," dodala Welinová.



V Německu vládní opatření na podporu ekonomiky plně nevyváží problémy, kterým čelí podniky a spotřebitelé, uvedla . "Německá ekonomika vstoupí do recese," dodala ratingová agentura.



V případě Itálie agentura zmínila riziko stagflace, tedy růstu cen při současné stagnaci či jen slabém růstu výroby. Očekává, že tamní ekonomika v příštím roce neporoste, zatímco letos hrubý domácí produkt (HDP) vzroste o 2,7 procenta. "Rostoucí ceny sníží úvěruschopnost malých podniků a domácností a vytvoří nové problematické úvěry," uvedla ratingová agentura k Itálii.



Co se týče Polska, má za to, že banky v příštím roce čeká až stagnace hospodářského růstu spolu s velkým nárůstem úrokových sazeb a inflace. To pak omezí růstové příležitosti.



Akcie evropských bank se před únorovou invazí ruských vojsk na Ukrajinu pohybovaly na letošních maximech. Od té doby souhrnně klesly téměř o 25 procent.

